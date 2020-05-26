محطة شحن أسترالية تصلح لجميع السيارات الكهربائية

نجحت شركة أسترالية ناشئة في تطوير محطات شحن كهربائية عامة، تكن متاحة لكافة ماركات وأنواع السيارات الكهربائية لاستخدامها دون القيود الإلزامية المفروضة حاليا عند استخدام أي محطة شحن عامة للسيارات الكهربائية.

وحسبما ذكر موقع "كار أدفايس"، فإن شحن السيارات الكهربائية عبر محطات الشحن العامة، يلزم أن يمتلك مالك السيارة حساب مسجل باسمه على قاعدة بيانات الشركة المالكة لمحطة الشحن.

كما يلزم أن يستخدم تطبيق إلكتروني أو كارت إئتمان ليتمكن من استخدام الشاحن الكهربائي بمحطة الشحن العامة ، وهو ما ستغني عنه محطة الشحن الكهربائية الجديدة من الشركة الأسترالية الناشئة Tritium .





وأوضح الموقع أن هذه المحطات الجديدة من شركة Tritium ستكون متاحة للاستخدام بجميع أنحاء العالم، إذ تمتلك الشركة الأسترالية الناشئة قاعدة محطات يبلغ عددها 3000 محطة حول العالم.

وأفاد موقع "كار أدفايس"، أن محطات شحن Tritium ، ستكون وصلات الكهرباء بها قادرة على تمييز السيارة والتعرف على بيانات مالكها عند توصيلها بالشاحن مباشرة، وذلك عبر تقنية شهادة التشفير المضمنة.

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وذلك ليتم حساب معدل الشحنة وتكلفتها تلقائيا وتحصيل هذه التكلفة بشكل سري وآمن عبر الحسابات البنكية لمالك السيارة، دون حاجة تسجيل اسمه مسبقا في أي قاعدة بيانات أو إدخاله لبطاقة ائتمان أو استعانته بتطبيق إلكتروني كما هو متبع حاليا أثناء التعامل مع محطات شحن السيارات الكهربائية العامة.

أبرز محطات الشحن الكهربائية في العالم

وبخلاف شركة Tritium ، يحظى عالم صناعة السيارات بمجموعة متميزة من الشركات المتخصصة بصناعة محطات الشحن الكهربائية، والتي يتمركز غالبيتها بالولايات المتحدة.

وفي تقرير سابق له، ذكر موقع "إنسايد إي في" المختص باخبار السيارات، أبرز محطات شحن السيارات الكهربائية ومنها محطات "بلينك" The Blink network لشحن السيارات الكهربائية، وهي شبكة محطات لشحن السيارات الكهربائية بالمناطق العامة ، والتي تضم 3275 وحدة شحن ضمن محطاتها بالولايات المتحدة فقط.





وأيضا شركة محطات شحن السيارات CHARGEPOINT، وهي تعد أضخم شركة مالكة لوحدات شحن السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتضم هذه الشركة أكثر من 68 ألف وحدة شحن ضمن محطاتها لشحن السيارات الكهربائية بالمناطق العامة داخل أمريكا.

وكذلك محطات شحن EVGO، وتتوزع محطات الشحن التابعة لها على 34 ولاية أمريكية، بعدد إجمالي من محطات الشحن 1200 وحدة شحن للسيارات الكهربائية.