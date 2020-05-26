بالصور.. تاريخ صناعة السيارات الكهربائية على مدار 121 عاما

قد يظن البعض أن بداية عهد السيارات الكهربائية في عالم السيارات كان بحلول الألفية الجديدة، حين برزت أزمة الاحتباس الحراري، وقُدمت صناعة السيارات الكهربائية كأحد الحلول لتخفيف التلوث البيئي.

ولكن ما لا يعلمه الكثيرون من عشاق السيارات، أن لصناعة السيارات الكهربائية تاريخ ممتد، وإرث لا يصدق يصل لفترة نهاية القرن التاسع عشر.

وهو ما كشف عنه موقع "كار أند درايفر" الأمريكي المختص بأخبار السيارات، الذي رصد أبرز مراحل تطور صناعة السيارات الكهربائية منذ بدايتها الأولى، وجاء ضمن تقرير أول سيارة كهربائية في التاريخ.

وبدأ الموقع قائمته للموديلات التي شكلت نقلة نوعية في مراحلة تطور صناعة السيارات، وذلك بتقديمه لأول سيارة كهربائية طرحت في العالم، وهو طراز Baker Electric الذي طرح منذ عام 1899، وحتى عام 1915.

وقال "كار أند درايفر"، إن هذه السيارة كانت من صناعة شركة Baker Motor Vehicle Company التي كانت تتخذ من مدينة كليفلاند الأمريكية مقرا لها في هذه الحقبة الزمية.

وكانت القدرات الوحيدة التي نعلمها هذه السيارة، أنها نجحت في السير لمسافة 201 ميل كحد أقصى لشحن بطارياتها ما يعتبر إنجاز منقطع النظير في ذلك الوقت.

وعقب ذلك، جاء بقائمة الموقع ما يمكن اعتباره تطور مرحلي لصناعة السيارات الكهربائية، عبر طراز Studebaker Electric Car، من صنع شركة Studebaker التي تعتبر من أوائل شركات صناعة السيارات في الهند.

وطرح هذا الطراز في الفترة بين مطلع القرن العشرون، 1902، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 1912، وكانت هذه السيارة، من السيارات التي أقتناها المخترع الشهير توماس إيدسون في مقتبل حياته.

ومن الحقبة الزمنية نفسها، مطلع القرن العشرين، قفذ الموقع في قائمته لتطور جديد شهدته صناعة السيارات الكهربائية، عبر طراز Detroit Electric الذي صنعته شركة "أندريسون كاريدج كومباني"، واستمر في الاسواق في الفترة بين عام 1907، وحتى عام 1939.

وقال الموقع إن هذا الطراز كان يعمل بمحرك قادر على السير لمسافة أقصاها 80 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته.

بعد ذلك، ذهب موقع "كار أند درايفر" لمنتصف القرن، وتحديدا حقبة بداية الستينيات، التي شهدت تطورا مميز لصناعة السيارات الكهربائية، بطرح طراز Henney Kilowatt.

وقال الموقع الأمريكي إن هذا الطراز من صنع شركة Henney Motor Company وكان عمره بالاسواق قصيرا، حيث طرح في عام 1959 وبقي حتى عام 1960.

ويميز هذا الطراز وما يمثله من تطور في صناعة السيارات الكهربائية، أنه كان أول سيارة كهربائية تستطيع التسارع على سرعات عالية تصل لـ 60 ميل في الساعة.

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وبعد ذلك، قفذ الموقع لمرحلة بداية الألفية الجديدة، وأول طراز كهربائي من مجموعة جنرال موتورز لصناعة السيارات والذي أعلن عنه باسم GM EV1.

وطرح هذا الطراز في عام 1997، واستمر تواجده بالاسواق حتى عام 1999، وكان يعمل بمحرك قادر على السير لمسافة تتراوح بين 70 و 100 كيلو متر، كحد أقصى لشحن بطارياته، وطورت منه الشركة حتى أصبح قادرا على السير لمسافة تصل لـ 140 ميل.

ومن بعده جاء ضمن القائمة من نفس الحقبة الزمنية، أول طراز كهربائي من شركة هوندا اليابانية الذي طرح باسم "هوندا EV Plus".

واستمر تواجد هذا الطراز بالأسواق في الفترة بين عام 1997، وحتى عام 1999، وأوقفت هوندا تصنيعه بعد ثلاث أعوام من طرحه، بعد أن صنعت منه 300 نسخة فقط.

ومن بعدها ذكر الموقع، سيارة من أكثر السيارات التي أثرت في مراحل تطور صناعة السيارات الكهربائية، وهي طراز تويوتا RAV4 EV، والذي يميزه أنه كان أول سيارة كهربائية من فئة SUV تطرح بالأسواق.

وقال الموقع إن هذا الطراز من تويوتا طرح في عام 1997، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 2003، وكانت تصل سرعته القصوة لـ 78 ميل، مع قدرته على السير لمسافة 95 ميل كحد اقصى لشحن بطارياته.

وفي عامل 2008، ظهر أول إنتاج كهربائي مميز من شركة تسلا، الجيل الاول من موديل "رودستر" المميز، والذي استمر بالاسواق حتى عام 2012.

ورغم ذلك لم يحقق هذا الطراز من تسلا مبيعات مشجعة في ذلك الوقت، إذ توقف حد مبيعاته عن 2450 نسخة بيعت منه طوال سنوات تواجده بالأسواق.

ثم ذكر الموقع بعدها، السيارة الكهربائية التي يمكن أن تصل لحد الكامل في اتقان صناعتها وإمكانياتها المميزة، وهي سيارة تسلا موديل 3.

وقال الموقع الامريكي إن هذه السيارة حطمت العديد من الارقام القياسية على مستوى المبيعات ومعدلات الحجز والشراء، منذ الكشف عنها للمرة الأولى عام 2017.

وأفاد بأن أكثر ما يميزها، أنها تعتبر أول سيارة كهربائي تجمع بين معضلتي صناعة السيارات اللتان لم تجتمعا من قبل، وهما نطاق السير بعيد المدى والتكلفة المخفضة، فموديل 3 من تسلا أول سيارة كهربائية ذات نطاق سير طويل الأمد تطرح بسعر يناسب جميع طبقات المجمتع.



