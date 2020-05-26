الصحة البحرينية تعلن تعافي 163 حالة من فيروس كورونا المزيد

الخليج 365الثلاثاء 2020/5/26 02:55 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الثلاثاء، تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إن الإصابات الجديدة تشمل 39 حالة لعمالة وافدة و13 حالة لمخالطين، موضحة أن إجمالي الحالات القائمة في المملكة بلغ 4293.
وأشارت إلى شفاء 163 مصابا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 4916، لافتة إلى تسجيل 14 حالة وفاة.
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