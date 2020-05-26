المغرب يسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 حالة شفاء المزيد

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 24 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 7556 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 4841 حالة بعد تماثل 67 حالة جديدة للشفاء، بينما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 202 حالة.

وأهابت الوزارة بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.