تفاصيل تعيين توبياس مويرز مديرا لمرسيدس خلفا لـ"بالمر"

بعد 6 أعوام من تقلده لمنصبه كمدير تنفيذي لشركة أستون مارتن، يستعد "أندي بالمر" للتنحي عن هذا المنصب خلال الأسبوع الجاري، وفقا لتقرير صادر عن صحيفة "فاينانشل تايمز".

وقال موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، إنه قد وقع الاختيار على مدير قسم تصنيع المحركات عالية الأداء بمرسيدس AMG، "توبياس مويرس"، ليحل محل بالمر كرئيس تنفيذي لأستون مارتن.

وأفاد الموقع الأمريكي أن ترك "بالمر" لمنصبه يأتي على خلفية ما تعرضت له شركة أستون مارتن من تراجع كبير في نسب مبيعات سياراتها مطلع شهر مايو الجاري.

بالإضافة للانخفاض الكبير الذي أصاب قيمة أسهم الشركة البريطانية، بعد أن أصبحت شركة مساهمة عامة منذ عامين.

ورأى مجموعة المستثمرين المساهمين بالشركة أن هذا التغيير بات ضروريا لإنقاذ الشركة مما هو أسوء، على حد ذكر موقع "موتور وان".

وكان منصب "بالمر" موضع شكوك، منذ أن استحوذ الملياردير "لورنس سترول" على 20% من أسهم أستون مارتن، مطلع عام 2020 الجاري.

ويشغل "لورنس" حاليا منصب رئيس الشركة، وكان له الفضل في هذه القرارات الجديدة التي تشهدها أستون مارتن حاليا.

ومن المحتمل أن تسهم هذه الخطوة في تدعيم كبير للتعاون بين شركة أستون مارتن ومرسيدس، والذي يمتد لعدة سنوات ماضية منذ أن بدأت أستون مارتن في استخدام محركات مرسيدس V8 AMG لتضيفه لسياراتها الجديدة.

أستون مارتن في زمن كورونا

وخلال الأشهر الماضية، سعت شركة أستون مارتن على استعادة شعبيتها في عالم صناعة السيارات، بالنظر لهذه الأزمات المتعاقبة التي مرت عليها، وذلك عبر ما قدمته من دعم لعملائها منذ بداية إندلاع أزمة كورونا.

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وبدأ ذلك بإعلان الشركة البريطانية عن أنها ستقدم تخفيضات على الموديلات الفخمة التابعة لها، وفقا لتقرير سابق لموقع "موتور وان".

وأوضح الموقع الأمريكي أنه في ظل أزمة كورونا وفرت شركة أستون مارتن تخفيضات تبدأ من 10,000 دولار، مع إعفاء عملائها لقيمة معدل الفائدة السنوية المئوية التي تضاف لتكلفة السيارة عند شراءها بالتقسيط.

وقال "موتور وان" إن عددا كبيرا من شركات السيارات اتبعت النهج نفسه فيما يخص سياراتها الفخمة، بإعفاء العملاء من قيمة الفائدة خلال أول 72 يوما من سداد تكلفة سيارتها، وكان من ضمن هذه الشركات جاجوار ولاند روفر.

وذكر الموقع أن طراز Vantage 2021، كان من الموديلات الفاخرة التي طبقت أستون مارتن عليها هذه السياسة، بداية من شهر أبريل الماضي.

سياسة استعادة الشعبية

ولم تتوقف أستون مارتن عند هذا الحد، سعيا منها لتدعيم سياستها لاستعادة مكانتها في عالم السيارات وانعاش مبيعاتها في زمن كورونا.

فبعد خطة فترة سماح الدفع الميسر، التي اتخذتها على خطى العديد من شركات السيارات، أعلنت شركة أستون مارتن عن خدمة جديدة تقدمها لعملائها في ظل أزمة كورونا، بتمديدها لأشهر الضمان على سياراتهم مجانا.

وذلك حسبما ذكر موقع "موتوروان" في تقرير له نشر مطلع مايو الجاري، والذي أفاد بأن أستون مارتن ستمدد أشهر الضمان لعملائها الذين انتهت فترة الضمان على سياراتهم في فترة تفشي فيروس كورونا.

كما أن الشركة ستعوض أولائك الذين لم يستفيدو بخدمات صيانة كانت متاحة لهم ضمن فترة الضمان، خلال تصاعد أزمة تفشي الفيروس وعدم قدرتهم على اصطحاب سياراتهم للصيانة بسبب تطبيق سياسة الحظر المنزلي.

وسيطبق قرار أستون مارتن على عملائها الذين تنتهي فترات الضمان على سياراتهم بداية من 14 مارس، وستمدد فترات الضمان لهم حتى 30 يونيو المقبل.

وفيما يخص عملاء أستون مارتن بالصين، فإن التمديد سيكون بأثر رجعي لمن انتهت فترات الضمان على سياراتهم من 1 يناير الماضي، وحتى نهاية يونيو أيضا.