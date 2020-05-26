دراسة: 10% من البريطانيين يحبون سياراتهم أكثر من عائلاتهم!

الخليج ٣٦٥ نت – أجرت شركة صناعة السيارات التشيكية سكودا استطلاعاً في بريطانيا حول مدى حب الناس وتعلقهم بسياراتهم، وللمفاجأة وجاءت النتائج مثيرة للإهتمام إلى حدٍ مذهل!

حيث كشف الاستطلاع عن أن 10% من سائقي السيارات البريطانيين اعترفوا بأنهم يحبون سيارتهم أكثر من حبهم لشركائهم! وعلاوة على ذلك ادعى واحد من كل سبعة أشخاص أن مشاعرهم تجاه سيارتهم تتجاوز مشاعرهم تجاه والديهم وأشقائهم!

وبيّن الاستطلاع الذي أُجري على 2000 سائق أن تعلّقهم بسياراتهم ذهب إلى الحد الذي جعلهم يسمونها بأسماء محببّة إليهم، مشيراً إلى أن 32% اعترفوا بتسمية سيارة واحدة على الأقل يمتلكونها، وكشف 25% عن تسميتهم لـ 3 سيارات أو أكثر طوال حياتهم، وأوضح أيضاً أن 37% من هؤلاء يعيشون في ويست ميدلاندز بينما كان أهالي اسكتلندا وويلز أقل ميلاً لـذلك.

أما بالنسبة لنوعية الأسماء التي أطلقوها على سياراتهم، فقد وجد الاستطلاع ما يلي:

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29%: يسمونها بأسماء مضحكة.

20%: اختاروا اسماً معيناً لأنهم اعتقدوا أن السيارة تبدو مثل هذا الاسم بالذات.

10%: قاموا بتسميتها لأنها ذكرتهم بشخص مميز.

8%: أطلقوا عليها اسم شخص عزيز أو فرد من العائلة.

وأخيراً فقد وجد الاستطلاع أن الأسماء الأكثر شيوعاً التي يطلقها الناس على السيارات هي (Betty وFreddie وDaisy وRosie)، والأمر ذاته لدى المشاهير كـ(بيونسه وهاريسون فورد وإلفيس بريسلي)، إلا أن الأسماء لدى آخرين قد ذهبت لشيءٍ أكثر إمتاعاً، مثل كاتشب وفقاعات والوحش وبروكسل سبروت وزورو.