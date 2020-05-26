تعرف على الطريقة الصحيحة لتنظيف المقاعد الجلد في السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – تعد المقاعد الجلدية من أبرز العوامل التي تبرز جمال ورونق السيارة، وللمحافظة عليها يجب إزالة الأوساخ وتنظيفها بشكل مستمر كي تظل محتفظة برونقها وجاذبيتها.



ونصح الخبراء بضرورة تنظيف المقاعد الجلدية والعناية بها من 3 إلى 4 مرات في السنة، أما إذا كان الجلد ذو لون فاتح فإنه يفضل زيادة عدد مرات التنظيف.

ونستعرض فيما يلي الطريقة الصحيحة للعناية بالسيارة وتنظيفها، وهي كما يلي:

– يتم استخدام المكنسة الكهربائية في البداية لإزالة الاتساخات والأتربة، مع اتخاذ الحذر من خدش جلد المقاعد.

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– ثم يتم تنظيف الجلد بواسطة قطعة إسفنجية ومادة تنظيف معتدلة، مع مراعاة أن يتم المسح بالقطعة الإسفنجية في اتجاه واحد.

– يجب مسح جلد المقاعد مرة أخرى بقطعة قماشية مبللة بعد استخدام منظف الجلود.

– المقاعد الجلدية الأقدم التي تزيد عن ثلاث أعوام يجب العناية بها بصورة أكبر، حيث ينبغي معالجتها بمادة مرطبة بعد تنظيفها لمنع تصلب الجلد وتشققه وتلفه.



– إذا كان لديك مقاعد جلدية مثقبة فتجنب رش المنظفات على المقاعد، بدلاً من ذلك قم باستخدام فرشاة خشنة لتنظيف الجلد، ثم جفف بقطعة من القماش.

– حذر الخبراء من استخدام المنظفات المنزلية حتى ولو كانت مخففة في تنظيف المقاعد الجلدية، حيث أنها قد تؤدي في النهاية لتشقق الجلد وتلفه.