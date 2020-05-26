اخبار السيارات

أسعار سيارات لكزس في السعودية قبل وبعد زيادة ضريبة القيمة المضافة

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كريم أبو الهوى 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – مع اقتراب تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، نلقي نظرة معاً على أسعار سيارات لكزس قبل وبعد الزيادة بحيث تكون على دراية بالتغييرات التي ستطرأ على أسعار السيارات في السوق السعودي وتقرر إذا ما يجب اتخاذ قرار الشراء قبل 1 يوليو أم لا.

لكزس IS:

5-6.jpg

قبل: 149,520 ريال

بعد: 163,350 ريال

لكزس ES:

11142168-cb70-44c7-bac0-cdcd2ada28a3.jfi

قبل: 167,580 ريال

بعد: 183,080 ريال

لكزس ES هايبرد:

es300h_hybrid.jpg

قبل: 172,725 ريال

بعد: 188,700 ريال

لكزس LS:

13-1.jpg

قبل: 333,165 ريال

بعد: 363,985 ريال

لكزس LS هايبرد:

7-2.jpg

قبل: 360,255 ريال

بعد: 393,580 ريال

لكزس UX:

قبل: 157,605 ريال

بعد: 172,185 ريال

لكزس NX:

8-5.jpg

قبل: 171,990 ريال

بعد: 187,900 ريال

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لكزس RX:

2-13.jpg

قبل: 210,840 ريال

بعد: 230,340 ريال

لكزس RX هايبرد:

91ed553c4b.jpg

قبل: 249,585 ريال

بعد: 272,670 ريال

لكزس GX:

a371af63-0a72-46be-aee2-8c0c30ce2dc7.jfi

قبل: 257,250 ريال

بعد: 281,045 ريال

لكزس LX:

3-10.jpg

قبل: 388,080 ريال

بعد: 426,888 ريال

لكزس RC:

4cc142a0-2019-lexus-rc-06.jpg

قبل: 234,780 ريال

بعد: 256,500 ريال

لكزس RCF:

395A0359-scaled.jpg

قبل: 341,880 ريال

بعد: 373,500 ريال

لكزس LC:

79d9d98aee.jpg

قبل: 418,530 ريال

بعد: 457,245 ريال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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