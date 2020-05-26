أسعار سيارات لكزس في السعودية قبل وبعد زيادة ضريبة القيمة المضافة

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الخليج ٣٦٥ نت – مع اقتراب تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، نلقي نظرة معاً على أسعار سيارات لكزس قبل وبعد الزيادة بحيث تكون على دراية بالتغييرات التي ستطرأ على أسعار السيارات في السوق السعودي وتقرر إذا ما يجب اتخاذ قرار الشراء قبل 1 يوليو أم لا.
لكزس IS:
قبل: 149,520 ريال
بعد: 163,350 ريال
لكزس ES:
قبل: 167,580 ريال
بعد: 183,080 ريال
لكزس ES هايبرد:
قبل: 172,725 ريال
بعد: 188,700 ريال
لكزس LS:
قبل: 333,165 ريال
بعد: 363,985 ريال
لكزس LS هايبرد:
قبل: 360,255 ريال
بعد: 393,580 ريال
لكزس UX:
قبل: 157,605 ريال
بعد: 172,185 ريال
لكزس NX:
قبل: 171,990 ريال
بعد: 187,900 ريال
لكزس RX:
قبل: 210,840 ريال
بعد: 230,340 ريال
لكزس RX هايبرد:
قبل: 249,585 ريال
بعد: 272,670 ريال
لكزس GX:
قبل: 257,250 ريال
بعد: 281,045 ريال
لكزس LX:
قبل: 388,080 ريال
بعد: 426,888 ريال
لكزس RC:
قبل: 234,780 ريال
بعد: 256,500 ريال
لكزس RCF:
قبل: 341,880 ريال
بعد: 373,500 ريال
لكزس LC:
قبل: 418,530 ريال
بعد: 457,245 ريال
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