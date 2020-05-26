أسعار سيارات لكزس في السعودية قبل وبعد زيادة ضريبة القيمة المضافة

الخليج ٣٦٥ نت – مع اقتراب تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، نلقي نظرة معاً على أسعار سيارات لكزس قبل وبعد الزيادة بحيث تكون على دراية بالتغييرات التي ستطرأ على أسعار السيارات في السوق السعودي وتقرر إذا ما يجب اتخاذ قرار الشراء قبل 1 يوليو أم لا. لكزس IS: قبل: 149,520 ريال بعد: 163,350 ريال لكزس ES: قبل: 167,580 ريال بعد: 183,080 ريال لكزس ES هايبرد: قبل: 172,725 ريال بعد: 188,700 ريال لكزس LS: قبل: 333,165 ريال بعد: 363,985 ريال لكزس LS هايبرد: قبل: 360,255 ريال بعد: 393,580 ريال لكزس UX: قبل: 157,605 ريال بعد: 172,185 ريال لكزس NX: قبل: 171,990 ريال بعد: 187,900 ريال Advertisements لكزس RX: قبل: 210,840 ريال بعد: 230,340 ريال لكزس RX هايبرد: قبل: 249,585 ريال بعد: 272,670 ريال لكزس GX: قبل: 257,250 ريال بعد: 281,045 ريال لكزس LX: قبل: 388,080 ريال بعد: 426,888 ريال لكزس RC: قبل: 234,780 ريال بعد: 256,500 ريال لكزس RCF: قبل: 341,880 ريال بعد: 373,500 ريال لكزس LC: قبل: 418,530 ريال بعد: 457,245 ريال

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