استعدادا لموسم التخييم.. كيف تفحص سيارتك الكارافان جيدا؟

مع اقتراب موسم التخييم في كثير من بلدان العالم، ينبغي إجراء بعض أعمال العناية والفحص للسيارة الكارافان وذلك تفاديا لظهور مشاكل تنغص متعة الرحلة.

وفيما يلي بعض النصائح المقدمة من الهيئة الألمانية للفحص الفني.

تنظيف السيارة

قبل استقبال موسم السيارات الكارافان يفضل غسل السيارة من الخارج بالماء ومادة تنظيف معتدلة، مع العلم أن مضخات الماء الشديدة قد تضر بالطلاء أو المكونات البلاستيكية، وعناصر الإحكام.

ويمكن تنظيف الاتساخات العنيدة بالمواد المتخصصة من متاجر مستلزمات السيارات. ومن أعمال العناية الهامة تنظيف الزجاج الأمامي والهام بشكل خاص للرؤية الجيدة، ويمكن الاعتماد على المواد المتخصصة في هذا الغرض.

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ويتم تنظيف المقصورة الداخلية للسيارة الكارافان بأقل قدر ممكن من الماء؛ لأن الرطوبة قد تسبب مشكلة كبيرة، ويفضل استخدام مكنسة كهربائية، وقطعة من القماش، ويتم فتح الأبواب والنوافذ أثناء التنظيف.

فحص تجهيزات التخييم

وفي الخطوة التالية يتم تنظيف وفحص تجهيزات السيارة كالثلاجة والموقد ويجب التحقق من عناصر إحكام المرحاض ضد الراوئح الكريهة، ويتم غسل أنظمة الماء وشطفها وتطهيرها بالكامل، مع العلم أن خزانات الماء يجب تطهيرها مرتين في العام على الأقل.

فحص المكابح

وبعد هذا يتم التحقق من عمل نظام الكبح بشكل جيد باختبار بصري في البداية والتأكد من عدم وجود تآكل بمكوناته بعد ذلك باختبار عملي بالتحرك بالسيارة وإجراء عمليات كبح متعددة، والتأكد من عدم وجود صرير أو هزة بالمقود أو أن السيارة تجنح أثناء الكبح. وعند ظهور أي من هذه المشاكل يجب التوجه لمركز متخصص لعلاج المشكلة.

ويتم فحص الإطارات وعمق مداسها وقيم الضغط الصحيحة، مع التأكد من تثبيت صواميل العجلات بشكل صحيح.

ويتم التحقق من جميع السوائل الموجودة في حيز المحرك، وعمل البطارية بشكل جيد بعد فترة التوقف الطويلة، كما يتم فحص نظام الغاز والتجهيزات التي تعمل به، مع التأكد من عمل الكشافات والمصابيح والتجهيزات الكهربائية بالسيارة.