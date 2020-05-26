عاصر جحيم الحرب العالمية.. نفوق تمساح هتلر

نفق تمساح يعتقد كثيرون أنَّه كان مملوكاً للزعيم النازي أدولف هتلر (1889- 1945) في حديقة للحيوانات بالعاصمة الروسية موسكو.

وقالت الحديقة إنَّ التمساح الذي يُطلق عليه اسم "ساترن" كان يبلغ من العمر 84 عاماً تقريباً، عندما نفق يوم الجمعة.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أنَّ التمساح ولِد في ولاية ميسيسيبي في الولايات المتحدة، وتمَّ إهدائه لاحقاً إلى حديقة حيوان برلين، التي هرب منها عندما تمَّ قصف حديقة الحيوانات في عام 1943.





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وأوضحت الحديقة أنَّ التمساح اختفى لمدة 3 سنوات حتى عام 1946، عندما عثر عليه جنود بريطانيون وأعطوه للسوفييت، أي بعد عام واحد من انتحار هتلر.

وأضافت: "في تلك اللحظة تقريباً، ولدت الأسطورة بأنه كان ضمن مجموعة هتلر وليس في حديقة حيوان برلين".

وتابعت أنها حظيت بشرف الاحتفاظ بـ"ساترن" لمدة 74 عاماً وحاولت العناية به "بأقصى قدر من العناية والحذر".

وجرى تصوير هتلر في الدعاية النازية باعتباره محباً للحيوانات، والتي غالباً ما كان يتصدرها صوره مع كلبه بلوندي.