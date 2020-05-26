تعاون جديد بين جيلي الصينية ومرسيدس

كتب: باسل الحلواني

تخطط عملاق صناعة السيارات الصينية جيلي، للكشف عن العديد من المنتجات والخدمات الجديدة لأسواقها حول العالم، خلال العام الجاري، رغم التداعيات الصعبة التي تركتها أزمة فيروس كورونا على قطاع السيارات حول العالم، ويأتي في مقدمتها إطلاق علامتها التجارية Lynk & Co في أوروبا خلال 2020.

تمتلك جيلي حصة 9.69% في شركة دايملر الألمانية مالكة علامة مرسيدس

منذ 2018، كما شكلت الشركتان مشروعاً مشتركاً بنسبة 50:50 في الصين لبناء الجيل التالي من طرازات سمارت الكهربائية تحت اسم “سمارت اوتوموبيل”.

تجعل الحصة التي تقترب من 10% جيلي أكبر مساهم في داميلر، يليها صندوق الكويت للادخار بنسبة 6.8% ومجموعة بايك الصينية بنسبة 5%، وفي شهر يناير،

أشارت التقارير إلى أن دايملر وفولفو المملوكة لـ جيلي، كانتا تجريان محادثات حول دمج قواهما لتطوير محركات الاحتراق الداخلي لأسباب تتعلق بخفض التكاليف.

جدير بالذكر أن دايملر وفولفو تشتركان في مشروع لتطوير وإنتاج خلايا الوقود الهيدروجينية في قطاع الشاحنات، بهدف إطلاق أول شاحنة وحافلة تعمل بالوقود الهيدروجيني بعد عام 2025، وتمتلك جيلي مجموعة واسعة من العلامات التجارية التي تشمل فولفو وLynk & Co ولوتس ولندن للسيارات الكهربائية وبروتون وبولستار، بالإضافة إلى حصتها في دايملر.