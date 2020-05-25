بالتفصيل.. 11 شركة تسيطر على أشهر العلامات التجارية للسيارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في عالم السيارات المثير والواسع، لا يبدو مشهد المسيطرين على هذا العالم معقدا كما تتخيل، إذ أن نحو 11 شركة فقط تسيطر على أشهر العلامات التجارية في القطاع.

ووفقا لآخر تحديث في مراكز القوى بعالم صناعة السيارات، نشرته "ويتش كار"، تسيطر 11 "شركة أم" على عالم صناعة السيارات من اليابان والصين وأمريكا وفرنسا.

1- تويوتا

وبدأ الموقع بشركة تويوتا اليابانية المصنعة للسيارات التي تأسست عام 1937، وقال إنها الشركة الأم لعلامات "لكزس" التي أسستها تويوتا كعلامه خاصة بها للسيارات الفخمة في عام 1989.

ويتبع تويوتا أيضا ماركة دايهاتسو التي تأسست عام 1907، ولم تصبح ملكا بالكامل لتويوتا إلا في أغسطس 2016.

2- جنرال موتورز

وكذلك، مجموعة جنرال موتورز الشهيرة التي تأسست في عام 1908، وتعتبر الشركة الأم لعلامات شيفروليه التي تأسست عام 1911 وأصبحت تابعة لجنرال موتورز بداية من عام 1918.

وأيضا ماركة بويك، التي تأسست عام 1899، وأصبحت تابعة لجنرال موتورز بالتزامن مع تأسيسها في عام 1908.

ويتبع جنرال موتورز ماركة كاديلاك الشهيرة أيضا، التي تأسست عام 1902، وأصبحت ممولكة لجنرال موتورز بداية من عام 1909.

وماركة هولدن الأسترالية، التي تأسست عام 1856، وانضمت لمجموعة جنرال موتورز بداية من عام 1931.

وأيضا علامة HSV التي تأسست عام 1987، وأصبحت تابعة لجنرال موتورز منذ عام تأسيسها باتفاق مشترك بين الشركتين.

3- فولكسفاجن

وبالطبع مجموعة فولكسفاجن التي تأسست عام 1937، هي الشركة الأم حاليا لكل من علامة أودي الألمانية التي تأسست عام 1910، وانضمت لفولكسفاجن منذ عام 1960.

وأيضا علامة لامبورجيني الإيطالية التي تأسست عام 1963، وأصبحت مملوكة لعلامة أودي بداية من عام 2011.

ويتبع فولكسفاجن أيضا، ماركة بينتلي البريطانية المصنعة للسيارات الفخمة، والتي تأسست عام 1919، وانضمت للشركة الألمانية بداية من عام 1998.

وماركة سيارات بوجاتي الفرنسية التي تأسست عام 1909، واصبحت تابعة لماركة فولكس فاجن بداية من عام 1998.

وكذلك، علامة سكودا التشيكية التي تأسست عام 1895، وأصبحت واحدة من الماركات التابعة لمجموعة فولكسفاجن بداية من عام 2000.

وعلامة بورشه الألمانية الشهيرة التي تأسست عام 1931، وأصبحت مملوكة لفولكسفاجن بداية من عام 2012.

4- فيات كرايسلر

ومن مجموعات الشركات حديثة التأسيس، فيات كرايسلر التي تأسست حديثا في عام 2014، وأصبحت الآن تضم تحت عبائتها مجموعة كبيرة من الماركات البارزة، منها فيات الإيطالية التي تأسست عام 1899، وماركة "أبارث"، التي تأسست عام 1949 وانضمت لفيات في عام 2007.

وكذلك، علامة كرايسلر الأمريكية التي تأسست عام 1925، وتتبعها ماركة دودج التي تأسست عام 1900 وأصبحت تابعة لمجموعة فيات بداية من عام 2009.

وعلامة جيب الأمريكية التي تأسست عام 1941، وهي تابعة الآن لفيات، وماركة ألفا روميو، التي تأسست عام 1910 وأصبحت تابعة لفيات بداية من عام 2007، وعلامة لانسيا التي تأسست عام 1906، وأصبحت تابعة لفيات بداية من عام 1969.

5- PSA

ومن ضمن المسيطرين، مجموعة شركات PSA الفرنسية، التي تأسست عام 1976، وتضم ماركة بيجو التي تأسست عام 1810 وهي تابعة لـ PSA بداية من عام 2014.

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وكذلك، علامة سيتروين التي تأسست عام 1919، وأصبحت تابعة لبيجو منذ عام 1976، وأوبل التي تأسست عام 1863 وأصبحت تابعة لمجموعة PSA بداية من عام 2017.

وأيضا علامة "فازهال" التي تأسست عام 1857 وأصبحت تابعة لماركة PSA في عام 2017.

6- دايملر

وفي القائمة مجموعة شركات "دايملر"، التي تأسست عام 1926، وهي الشركة الأم لعلامة مرسيدس التي تأسست عام 1883، ويتبعها أيضا ماركة سمارت المصنعة للسيارات الصغيرة وتأسست عام 1994، وماركة "مايباش"، التي تأسست عام 1909.

7- بي إم دبليو

أما البافارية بي إم دبليو فتأسست عام 1916، ويتبعها علامة السيارات البريطانية ميني كوبر التي تأسست عام 1959 وانضمت لبي إم دبليو بداية من عام 1959.

وتتبعها أيضا علامة رولز رويس التي تأسست عام 1906 وأصبحت تابعة لبي إم دبليو بداية من عام 2003.

8- رينو

وعلى القائمة مجموعة شركات رينو التي تأسست عام 1899، وتضم ماركة نيسان التي تأسست عام 1933، وهي تابعة لمجموعة رينو منذ عام 1999.

وتضم أيضا علامة انفينيتي التي تأسست عام 1989، وميتسوبيشي اليابانية التي تأسست عام 1917، وهي تابعة لنيسان منذ عام 2016.

9 - تاتا

ومن الهند شركة "تاتا" التي تهيمن حاليا على علامتي جاجوار ولاند روفر.

وتأسست "تاتا" عام 1945، بينما تأسست لاند روفر عام 1948 وأصبحت تابعة لتاتا منذ عام 2008.

وتأسست جاجوار عام 1922 وأصبحت تابعة لـ "تاتا" بداية من عام 2008.

10 - هيونداي

وعلى القائمة أيضا، مجموعة هيونداي الكورية الجنوبية، التي تضم علامة كيا التي تأسست عام 1944.

وكذلك علامة جينيسيس التي أسستها هيونداي كعلامة فاخرة تابعة لها عام 2015.

11- جيلي

ثم جاء بالقائمة مجموعة جيلي الصينية التي تأسست عام 1986، وتضم تحت عبائتها فولفو السويدية التي تأسست عام 1915، وأصبحت تابعة لجيلي بداية من عام 2010، وأيضا يتبع لها ماركة "لوتس" البريطانية المصنعة للسيارات الرياضية والتي تأسست عام 1948.

واختتم الموقع قائمته بمجموعة السيارات المستقلة حتى الآن وهي كل من فورد، وفيراري ومازدا وهوندا وسوزوكي.