وزير الداخلية الكويتي: لا تمديد لحظر التجول الشامل بعد 30 مايو المزيد

قال وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، الإثنين، إن الكويت لا تعتزم تمديد حظر التجول الشامل الذي فرض منذ 10 إلى 30 مايو/أيار للحد من انتشار فيروس كورونا.



وقال الصالح خلال مؤتمر صحفي نقله التلفزيون عقب اجتماع لمجلس الوزراء: إن" حظر التجول الشامل سيتم استبداله بحظر تجول جزئي يتم تخفيفه تدريجيا حتى عودة الحياة لطبيعتها".

وأضاف :أن السلطات قررت "عدم التمديد للحظر الشامل لننتقل للحظر الجزئي، والفرق الفنية تعمل حاليا لوضع الملامح الأخيرة لعودة الحياة لطبيعتها"، آخذة في الاعتبار القواعد الصحية.

وسجّلت الكويت 665 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع عدد المصابين إلى 21967 حالة.