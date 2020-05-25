رئيس الوزراء البريطاني يعلن السماح بإعادة فتح المتاجر اعتبارًا من 1 يونيو المزيد

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، أن بلاده تعتزم إعادة فتح المتاجر غير الأساسية في 15 يونيو/ حزيران في إطار تخفيف جديد للإغلاق الذي فرض منذ شهرين للحد من تفشي فيروس كورونا.



وقال جونسون في تصريحات صحفية:" ننوي في 15 يونيو/ حزيران السماح بإعادة فتح كل المتاجر غير الأساسية، من المراكز التجارية إلى المحال المستقلة الصغيرة".

لكن صالونات تصفيف الشعر والتجميل والفنادق ستظل مغلقة بسبب خطر تفشي الفيروس في هذه الأمكنة.

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والأحد، أعلن جونسون، أن بلاده ستنتقل إلى المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال في مؤتمر صحفي، إن المرحلة الثانية من تخفيف الإجراءات ستتضمن إعادة فتح المدارس أمام الطلاب.

وشدد جونسون على أن بريطانيا أحرزت "تقدمًا كبيرًا في مواجهة فيروس كورونا ولكن هذا الأمر مشروط بالالتزام بالإجراءات"، مشددا على أنه يمكن "التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا هذا العام".