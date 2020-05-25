مرسيدس اس كلاس 2021 تظهر في صورة تشويقية رسمية

الخليج ٣٦٥ نت – أصدرت مرسيدس صورة تشويقية لإعطاءنا أول نظرة رسمية على اس كلاس 2021 الجديدة كلياً.
وكما نرى فإن الصورة التي تكشف عن واجهة اس كلاس مطابقة تماماً لما رأيناه في الصور المسربة، ما يعني أن الموديل سيحافظ على شكله المألوف مع تحديثات عصرية طفيفة مستوحاة من CLS.
مع تأكيد أولا كالينيوس رئيس مرسيدس التنفيذي بأن اس كلاس الجديدة بالكامل ستكون أعجوبة تقنية، وأنه قام بتجربتها بالفعل وكانت هادئة ومريحة للغاية على الطرقات.
هذا وقد أعلن رئيس صانعة السيارات الألمانية أن تدشين اس كلاس 2021 سيتم خلال النصف الثاني من 2020، على أن يتم إطلاق النسخة الكهربائية منها في العام المقبل.
الصورة التشويقية:
الصور المسربة:
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