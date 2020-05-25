لعشاق السرعة والأناقة.. أحدث 5 سيارات هاتشباك في الأسواق لعام 2020

تجمع السيارات الهاتشباك بين القوة والشكل الرياضي الجذاب والحجم الصغير وخفة الوزن، وهي عناصر سحرية جعلتها من أكثر الطرازات مبيعا حول العالم.

ولعشاق هذا النوع من السيارات، أعدت مجلة "كار مجازين" قائمة بأبرز السيارات الهاتشباك المعروضة للبيع بالأسواق خلال عام 2020، مع وصف لبعض قدراتها.

1- هوندا Type R

وبدأ الموقع قائمته بطراز Type R المميز من هوندا، الذي يعمل بمحرك رياضي متميز ينتج قوة 316 حصانا، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 5.8 ثانية.

2- رينو Megane R.S

وشملت القائمة طراز رينو Megane R.S الذي كان ظهوره الأول في عام 2004، حين سعت الشركة الفرنسية لطرح هاتشباك رياضية مميزة.

وقد حقق الطراز نجاحا كبيرا دفع الشركة إلى طرح 3 أجيال من السيارة حتى الآن.

ويعمل الطراز بمحرك من فئة "تروفي"، ينتج قوة تصل لـ 296 حصانا.

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3- فورد فوكس

وتضمنت القائمة طراز فورد "فوكس" المميز، الذي طرحت فئته ST، بمحرك 4 أسطوانات سعة 2.3 لتر، وينتج قوة 276 حصانا.

4- تويوتا ياريس GR

ومن الموديلات المميزة بالقائمة، طراز تويوتا ياريس GR الرياضي المميز، الذي يعمل بمحرك خارق تصل سرعته القصوى لـ 143 ميل في الساعة، وبإمكانه التسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 62 ثانية.

5- فولكس فاجن جولف R

واختتم الموقع قائمته لأبرز السيارات الهاتشباك، بطراز فولكس فاجن جولف R، وفئته عالية الأداء Performance Pack.

وتتوفر السيارة على محرك ينتج قوة 306 أحصنة، وتصل سرعتها القصوى إلى 166 ميلا في الساعة.



