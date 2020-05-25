فلسطين تعلن بدء العودة للحياة الطبيعية مع انحسار كورونا المزيد

أعلنت فلسطين بدء عودة الحياة إلى طبيعتها بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك مع انحسار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.



وكشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله في الضفة الغربية، الإثنين، عن سلسلة من الخطوات لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد أكثر من شهرين على القيود التي فرضها انتشار الفيروس.

وقال إشتية: "تُفتح المساجد والكنائس ابتداءً من صلاة الفجر يوم غد الثلاثاء على أن يأتي المصلي بالكمامة وسجادة صلاة وستعمم وزارة الأوقاف على الكنائس والمساجد بهذا الخصوص".





وأشار إلى عودة العمل بالمحاكم بعد إجازة العيد، موضحاً أن جميع الوزارات والهيئة الرسمية سوف تعود إلى عملها ابتداءً من صباح الأربعاء مع اتخاذ إجراءات السلامة.

ولفت إلى عودة المحال والمنشآت الصناعية ابتداءً من الثلاثاء، مع رفع كامل الحواجز بين المحافظات الفلسطينية.

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وأوضح أن المقاهي والمطاعم والنوادي الصحية سوف يتم تشغيلها وفقاً للإجراءات الصحية التي ستعلن عنها وزارة الصحة والمحافظات خلال يومين، مشيراً إلى أنَّ صالات الأفراح سيتم السماح لها بالعمل في القريب العاجل مع تحديد عدد المدعوين بما يتناسب مع مساحة القاعة.





وأعلن كذلك السماح بعمل الحدائق العامة والأماكن الترفيهية المفتوحة والمواصلات العامة، مشيراً إلى أن دوام الجامعات والمدارس الخاصة سيكون فقط للإداريين.

ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية، منذ عدة أيام، أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووفق إحصاءات الوزارة، فقد بلغ عدد الإصابات 602 إصابة فيما بلغ المتعافون 475 حالة مع تسجيل 5 وفيات.



