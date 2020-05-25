بعد التعافي.. عملاق السيارات الصينية يعزز وجوده في أوروبا

بدأت شركة جيلي عملاق صناعة السيارات الصينية خطوات لتوسيع وجودها في أوروبا، بالتعاون مع دايملر الألمانية المالكة لمرسيدس.

وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أن شركة جيلي تمتلك بالفعل في الوقت الحالي، 9.69% من أسهم دايملرحين اتفقت جيلي مع مرسيدس على أن تتولى تطوير ماركتها لصناعة السيارات الصغيرة "سمارت".

وبخلاف ما تمتلكه شركة جيلي من أسهم في مجموعة دايملر، تمتلك الشركة الصينية مساهمات في ماركات أوروبية أخرى بارزة، منها فولفو السويدية ولوتس البريطانية، وماركة بروتون وشركة Lynk & Co.

كما سعت شركة جيلي للاندماج مع شركة فولفو السويدية المصنعة للسيارات مطلع عام 2020 الجاري، بعد أن كانت قد استحوذت مجموعة "شينج يانج جيلي هولندج جروب"، على الشركة السويدية في عام 2010، من شركة فورد.

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وبلغ إجمالي مبيعات “جيلي”، 105 آلالف و500 سيارة في أبريل، مسجلة ارتفاعا بنسبة 44% من الشهر السابق، وفقا لما نشرته وكالة “شينخوا” الصينية الرسمية للأنباء.

وسجلت الشركة إجمالي مبيعات بلغت 311 ألفا و500 وحدة في الأربعة شهور الأولى من العام، لتنجز 22% من مبيعاتها السنوية المستهدفة.

وارتفعت مبيعات السيارات الشهرية في الصين للمرة الأولى في نحو عامين مع تخفيف البلاد للقيود المرتبطة بالفيروس واستئناف أنشطة الأعمال.



وقال اتحاد مصنعي السيارات في الصين، أكبر اتحاد للقطاع في البلاد، إن مبيعات السيارات في الصين بلغت في أبريل نيسان 2.07 مليون وحدة بارتفاع 4.4 بالمئة عنها قبل عام، حتى مع نزول مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة للشهر العاشر على التوالي إلى 72 ألفا.