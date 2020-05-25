تعديلات على محرك مرسيدس AMG C 43.. منحتها قوة فائقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت شركة DTE Systems تعديلات تقنية على محرك السيارة مرسيدس AMG C 43 لتحقنها بقوة إضافية.



وأوضحت الشركة الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك سيارة مرسيدس، أضافت 60 حصان/90 نيوتن متر لقوته القياسية البالغة 390 حصان/520 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وبفضل القوة الإضافية أصبح تسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س أقل بمقدار 0.3 ثانية عن القيمة القياسية البالغة 4.8 ثانية.

وسبق ان أجرت شركة بوسايدون تعديلات تقنية على طراز مرسيدس A 45 لرفع معدلات أدائها.

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وأوضحت الشركة الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك السيارة ووحدة التحكم بناقل الحركة، زادت قوته من 421 حصان إلى 525 حصان، كما زاد عزم الدوران الأقصى من 500 إلى 600 نيوتن متر.

كما أجرت شركة Hofele Design تعديلات تصميمية على سيارة مرسيدس EQC الكهربائية لمنحها المزيد من الأناقة والجاذبية.

وقبل أسابيع،كشف فيديو مسرب تم تسجيله لطراز جديد من مرسيدس ظهر بإطلالة مموهة عن الجيل الجديد من فئة مرسيدس الفخمة C-Class.

وأوضح أن مرسيدس ستمنح الجيل القادم من هذه الفئة صفة W206، وستكون المسمى الرسمي للجيل الجيد من فئة C-CLASS.