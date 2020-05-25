وزير الدفاع الأمريكي: نرحب بإعلان الحكومة الأفغانية وحركة طالبان وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر، وملتزمون بدعم شركائنا لتحقيق السلام في البلاد المزيد

رحب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الإثنين، بإعلان الحكومة الأفغانية وحركة طالبان وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر المبارك.

وأكد إسبر أن واشنطن ملتزمة بدعم شركائها لتحقيق السلام في البلاد.

وأشادت الولايات المتحدة الأمريكية،الأحد، بإعلان وقف إطلاق النار في أفغانستان خلال الفترة ذاتها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إعلان وقف إطلاق النار فرصة قوية للتغلب على العقبات والتحرك بشكل عاجل للمفاوضات الداخلية التي تنهي الحرب داخل أفغانستان .

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وأعلنت حركة طالبان الأفغانية، السبت، وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر الثلاثة اعتبارا من الأحد، وهو ما رحب به الرئيس الأفغاني، وطالب الأمن بالالتزام به طوال.

وفي الأيام الأخيرة، زادت وتيرة العنف بعد هجوم دموي في كابول دفع الحكومة الأفغانية لإصدار أمر للقوات بالتحول إلى سياسة الهجوم.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هجمات استهدفت مواقع متفرقة في البلاد، بينها تابعة لقوات الأمن.

والخميس الماضي، دعت الولايات المتحدة، الأطراف الأفغانية إلى "خفض العنف"، بعد جولة مكوكية من جهود سلام تبدو متداعية على نحو متزايد.

وقال زلماي خليل زاد، مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى أفغانستان، إنه طالب جميع الأطراف بخفض العنف.