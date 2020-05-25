تعرف على موعد طرح وأسعار أصغر سيارة كهربائية صينية

كشفت شركة صناعة السيارات الصينية Baojun، عن أحدث سيارة كهربائية صغيرة الحجم، تم إنتاجها بالتعاون مع شركة SAIC-GM-Wuling.

وتحمل السيارة الجديدة اسم E300، والتي جاءت بهياكل صغيرة يبلغ طولها 2625 سم، وعرضها 1647 سم، وارتفاعها 1588 سم، ما يسهل من حركتها في الشوارع المزدحمة.

وتتوافر السيارة بنموذجين مزودين بصف أو صفين من المقاعد المخصصة لراكبين أو 4 ركاب، والمميز في تصميمها هو الواجهات الزجاجية العريضة من جميع جهاتها، والتي تمنح الركاب متعة خاصة أثناء التنقل.

وزودت بقبضات أبواب مخفية في الهيكل كما في سيارات

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تسلا، وزودت بمصابيح تعمل بتقنية LED توفر في استهلاك طاقة البطارية.

وتعتمد E300 على محركات كهربائية صديقة للبيئة بعزم 39 و55 حصانا، وبطاريات ليثيوم متطورة تكفيها لتقطع مسافات تتراوح ما بين 260 و305 كلم بالشحنة الواحدة.

وسوف تطرح السيارة في الأسواق العالمية قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بأسعار تتراوح ما بين 7000 و7700 دولار.