سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 24 مايو 2020

وسط تراجع الطلب، واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد في السوقين الرسمي والموازي، بعد أن سجل هبوطا حادا يوم الجمعة خاسرا 8 جنيهات بالسوق السوداء.

وسجل سعر الدولار على شاشة البنك المركزي السوداني 55,24 جنيه للبيع،و 55,00 للشراء، وفي السوق الموازية بلغ السعر 122 جنيها، حسب وسائل إعلام محلية.

ويعاني السودان من أوضاع اقتصادية سيئة ناجمة عن ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية "الجنيه" أمام النقد الأجنبي.

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وصعد معدل التضخم في شهر أبريل/نيسان الماضي، إلى 98.81%، وسط استمرار الحكومة السودانية في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي بمعاونة مجموعة أصدقاء السودان، وجهات مانحة، يقضي بخفض الدعم الموجه للمحروقات والقمح.

وأعلنت الحكومة السودانية مؤخرا بدء التطبيق الفعلي لأكبر زيادة في الرواتب في تاريخ السودان والتى بلغت في حدها الأدنى 500%.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.6 جنيه للشراء، و14.7 للبيع،وسجل الدرهم الإماراتي 14.9 جنيه للشراء، و15.04 للبيع، والدينار الكويتي حقق سعر 177.07 جنيه للشراء، و177.96 للبيع على شاشة بنك السودان المركزي.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو 59.9 جنيه للشراء، و60.2 للبيع، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 66.9 جنيه للشراء، و67.2 للبيع، والفرنك السويسري سجل 56.6 جنيه للشراء، و56.9 للبيع.