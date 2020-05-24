“بالصور” سيارة تقتحم متجراً لملابس المحجبات في سيدني

الخليج ٣٦٥ نت – اقتحمت سيارة متجرا لبيع ملابس المحجبات في غرب سيدني الخميس، مما أدى إلى إصابة 11 شخصا بالإضافة إلى سائق السيارة، ووفقاً لبيان الشرطة فإنه لا يوجد أي مؤشر على أن الحادث مرتبط بعملية إرهابية.
وصرحت متحدثة باسم شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية في بيان صحفي: “سيارة رياضية اقتحمت متجرا لبيع ملابس المحجبات في غرب سيدني مما أدى لإصابة 11 شخصا وكذلك سائق السيارة لكن لا يوجد أي مؤشر على أن الحادث يرتبط بالإرهاب”.
وكشفت المتحدثة عن وقائع الحادث، وقالت أن السيارة الرياضية وهي من طراز سوبارو، اصطدمت بسيارة أخرى كانت متوقفة في إشارة مرور في بنكستاون حوالي الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي، قبل أن تواصل الطريق لتصطدم بمتجر قريب.
وذكرت الشرطة في بيانها “أصيب السائق و11 من المارة، ويجري علاجهم حاليا في مكان الحادث لكن لا يُعتقد أن إصاباتهم خطيرة”.
الجدير بالذكر فإن المحل الذي اقتحمته السيارة اسمه “حجاب هاوس” أو بيت الحجاب، ويختص بملابس المحجبات.
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