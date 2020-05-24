نصائح يجب اتباعها في الأجواء الحارة لتفادي أعطال السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – من المعتاد أن تزداد نسبة تعرض السيارات إلى المشاكل والأعطال في فصل الصيف بالمقارنة مع فصل الشتاء، ويرجع ذلك الأمر إلى التأثير السلبي للإرتفاع الشديد لدرجات الحرارة على أجزاء السيارة الحيوية.

ولتجنب المشاكل والأعطال التي تصيب السيارة يجب تجهيزها بشكل خاص، وخلال السطور التالية سوف نستعرض كيفية تجهيز السيارة لتفادي تأثير الحرارة الشديد على أجزائها.

زيت المحرك

يعد الزيت من أهم العوامل التي تحافظ على المحرك من التلف، لكن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة يفقد الزيت لزوجته ويفقده القدرة على أداء وظيفته، لذا يجب اختيار نوع الزيت الذي تحدده الشركة المصنعة، وفحصه بشكل مستمر.

سائل التبريد

يساعد سائل التبريد في الحفاظ على درجة حرارة المحرك في الحدود الطبيعية، لكن ارتفاع الحرارة الكبير يساهم في تبخر سائل التبريد في بعض السيارات، مما يعرض المحرك لخطر الاحتراق، لذا يجب فحص سائل التبريد دومًا في الصيف.

الفلاتر

ينصح الخبراء مع قدوم الصيف بضرورة فحص الفلاتر وتغيير التالف فيها، حيث أن إهمال تغييرها يجلب الأعطال للسيارة.

البطارية

Car battery under the hood. Advertisements

الطقس الحار يضع ضغطًا إضافيًا على جهد البطارية، لذا يجب قياس قوة البطارية بشكل مستمر في الصيف، للتأكد من كفاءتها وقدرتها على تشغيل أجزاء السيارة المختلفة.

مكيف الهواء

في ظل الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة في وطننا العربي، أصبح مكيف هواء السيارة من الأجهزة الأكثر أهمية في فصل الصيف، ويؤثر بشكل كبير راحة وتركيز السائقين أثناء القيادة.

لذا يجب إجراء الصيانة الدورية له مع بداية الصيف، وذلك بتغيير الفلتر وشحن الفريون والتأكد من سلامة باقي أجزائه.

ضغط الإطارات

نصح الخبراء بضرورة قياس ضغط إطارات السيارة بشكل مستمر في الصيف خاصة قبل السفر لتأثره بارتفاع درجات الحرارة، وتقول القاعدة إن كل 10° فهرنهايت تغيير في درجة حرارة الهواء بالارتفاع أو الهبوط، يتسبب في تغير ضغط الإطار بنسبة 1 PSI، وتكمن أهمية ضبط هواء الإطارات إلى جانب تفادي الحوادث، رفع كفاءة الجر والمكابح.

حقيبة الطوارئ

تعد حقيبة الطوارئ من أهم الأشياء التي يجب اصطحابها داخل السيارة، ويجب أن تتضمن الحقيبة جميع الأشياء التي تحتاجها أثناء السفر بجانب الإسعافات الأولية لمواجهة أي طارئ.

ومن الأشياء التي يجب أن تتضمنها حقيبة الطوارئ، هي المفكات والكماشات وحبال الجر وكابلات نقل التيار وسائل غسيل السيارة وزيوت المحرك والمكابح ومصباح يدوي ومشاعل ومثلثات الطريق والقميص العاكس.