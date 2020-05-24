"عائلة مرسيدس" تأمل قيادة سوق السيارات الكهربائية

نشرت مجلة "كار مجازين"، تقريرا مميزا تطرقت من خلاله إلى حصر كافة السيارات الكهربائية التي طرحتها وتستعد لطرحها شركة مرسيدس العالمية.



وقال الموقع الإلكتروني للمجلة "تفخر مرسيدس وسط منافسيها من الشركات الأخرى في تصنيع هذا النوع من السيارات بموديلاتها المتعددة التي تسعى من خلالها إلى قيادة السوق"

وتطرقت "كار مجازين "في البداية إلى طراز EQC أول سيارة كهربائية بالكامل طرحتها مرسيدس في عام 2016 ضمن فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات والذي كان بداية تدشين مرسيدس لمشروعها الكهربائي الطموح.



الطراز بمحرك قادر على السير لمسافة 360 كيلو متر كحد أقصى لشحن بطارياته التي تمده بالطاقة بمعدل 85.0 كيلوات في الساعة، وبإمكانه التسارع من صفر حتى سرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 5.1 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ 180 كيلو متر في الساعة.

وعن ثاني موديل كهربائي يقول موقع "كار مجازين"، هو الذي تترقب الأسواق طرحه وهو طراز EQA الكهربائي الـ "هاتش باك".

وقال الموقع إن هذا الطراز مازال قيد الاختبار في الوقت الحالي بشوارع مدينة شتوتجارت بجانب المقر الرئيسي لشركة مرسيدس.

وسيكون الطراز EQA، فئة أقل في الحجم والإمكانيات من شقيقه الأكبر EQC، في حين سيكون أول طراز كهربائي بالكامل ضمن فئة "هاتش باك" تطرحه مرسيدس.

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ومن بعده أشار الموقع إلى طراز مرسيدس EQS limo، الذي كشف عنه ضمن فعاليات معرض فرانكفورت الدولي عام 2019 الماضي.

وأوضح موقع المجلة البريطانية، أن الطراز سيكون الامتدادا الكهربائي لفئات مرسيدس S-CLASS لكن مع الكثير من التغييرات والتعديلات.

وأضاف" أن طراز EQS، يأتي ضمن خطة مرسيدس الطموحة التي تسعى بها لطرح 10 سيارات كهربائية بالكامل بحلول 2022، ضمن خطة أشمل تسعى بها لطرح 130 سيارة كهربائية جديدة بحلول 2030"

وضمت القائمة، أبرز أفراد الأسرة الكهربائية لمرسيدس، وهو طراز Concept EQV الوحيد التابع لفئات VAN في هذه القائمة.

و كشفت عنه مرسيدس في معرض جنيف الدولي للسيارات ، ومن المقرر أن تطرحه خلال 2021 بمحرك كهربائي مميزة، قادر على السير لمسافة تصل لـ 250 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته.

و في ختام القائمة، جاء طراز EQE exec saloon، الذي سيكون الأفخم والأكبر حجما والأكثر رفاهية .

وتسعى مرسيدس من خلال هذا الطراز لمنافسة موديلات بارزة ضمن هذه الفئة بالأسواق، في مقدمتها طراز تسلا موديل S، غير أنه مازال حتى الآن قيد الاختبار ومن المقرر طرحه عام 2022.



