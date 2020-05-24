ألبينا تطرح أيقونتها XB7.. وحش الأراضي الوعرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة ألبينا الألمانية النقاب عن أيقونتها XB7 الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.



وأوضحت الشركة أن سيارتها الجديدة، والتي تعتمد على سيارة بي إم دبليو X7 M50i، ينبض بداخلها محرك V8 سعة 4.4 لتر وبقوة 457 كيلووات/ بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 800 نيوتن متر.



وبفضل هذه القوة الكبيرة يتسارع وحش الأراضي الوعرة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.2 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 290 كلم/س. أما معدل استهلاك الوقود فيبلغ 9ر13 لتر/100 كلم.

وتتمتع السيارة بالعديد من التعديلات على الجسم والمقصورة الداخلية، التي تميزها عن سيارة بي إم دبليو، فضلا عن الإطارات بقياس يصل إلى 23 بوصة.

Advertisements

ومن المقرر طرح السيارة XB7 الجديدة في الأسواق بحلول كانون أول/ديسمبر المقبل بسعر 155 ألف و200 يورو.

وفي يناير الماضي،أعلنت شركة ألبينا عن وداع الجيل الحالي من سيارتها B4 S من خلال إطلاق الموديل الخاص Edition 99، والذي يتمتع بمزيد من القوة والتجهيزات الخارجية.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها الجديدة تتميز بالطلاء ثنائي اللون، الذي يستلهم نمطه من موديلات سباقات خلال حقبة السبعينيات من القرن المنصرم.

و أطلقت شركة ألبينا مؤخرا الموديل الجديد من أيقونتها B7، التي تعتمد على فارهة بي إم دبليو الفئة السابعة، بسعر يبدأ من 154 ألفا و800 يورو.