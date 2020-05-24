بكين تحذر: نقترب من حافة حرب باردة جديدة مع واشنطن المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأحد، من اقتراب بكين وواشنطن من حافة حرب باردة جديدة.

وطالب وزير الخارجية الصيني، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، كلا من بكين وواشنطن بإيجاد طريقا للتعايش السلمي.

وأشار إلى أن الصين لا تزال على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة في أجواء من التعاون والاحترام المتبادل.

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وخلال الأيام الماضية، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين في أكثر من مناسبة متهما إياها بإخفاء انتشار فيروس كورونا المستجد.

لكن بكين ردت بأن تصريحات الرئيس الأمريكي "محاولة لصرف الأنظار عن عدم كفاءة واشنطن في التعامل مع فيروس كورونا"، متهمة إياه بأنه يحاول "تضليل الرأي العام".

ووجهت إدارة ترامب انتقادات حادة للصين بسبب ما تصفه بـ"تضليل" المجتمع الدولي حول بدء تفشي فيروس كورونا، رغم تأكيدات منظمة الصحة العالمية أن بكين أظهرت شفافية كبيرة في التعامل مع هذه القضية.