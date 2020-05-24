نيسان ستسرح 20 ألف موظف إضافي لهذه الأسباب

الخليج ٣٦٥ نت – بسبب ضعف المبيعات وانتشار فيروس كورونا، تدرس نيسان تسريح 20,000 موظف حول العالم، على أن يكون معظمهم في أوروبا والأسواق الناشئة، أي ما يقرب من 15% من القوى العاملة العالمية لشركة صناعة السيارات، وتعتبر عملية تخفيض العمالة جزءً من خطة إعادة الهيكلة التي ستعلن عنها نيسان قريباً، وقالت الشركة اليابانية العام الماضي إنها ستلغي 12,500 وظيفة شاغرة من قوتها العاملة، ولكن من الواضح أن هذه الخطة قد تم تعديلها.

كما كشف تقرير من وكالة الأنباء اليابانية كيودو أن نيسان ترغب أيضاً في تقليل عملياتها في جميع أنحاء العالم، وتدرس الشركة اليابانية تدابير مثل وقف علامة داستون بشكل كامل وإغلاق مصنعها في برشلونة، وإنتاج طرازات رينو في مصنع سندرلاند في المملكة المتحدة.

يجدر بالذكر أنه في السابق أشارت تقارير إلى أن نيسان تدرس تقليص عملياتها في أوروبا على أن تركز على طرازات الاس يو في والتجارية فقط، وهذا يعني أيضاً أن تشكيلة نيسان من السيارات ستصبح أصغر، حيث تشير التقارير إلى أن الطرازات التي سيتم التخلي عنها في البداية ستكون سيارات رياضية محدودة الإنتاج مثل 370Z وGT-R.

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أما عن سبب الأزمة في الشركة، فهي ممتدة من قبل انتشار فيروس كورونا، حيث كانت تعاني ثالث أكبر صانعة سيارات في اليابان من بطء المبيعات وانخفاض الأرباح، بالإضافة إلى علاقة مضطربة مع شريك التحالف رينو، وبحسب ما ورد، ستركز خطة إعادة الهيكلة الجديدة على تعزيز التحالف مع رينو وميتسوبيشي وذلك بهدف الاستفادة بشكل أكبر من التسهيلات الإقليمية للتحالف ونقاط القوة الأساسية لجميع الشركاء الثلاثة.

في الختام، تقول رويترز أن الإدارة في نيسان مقتنعة بأن الشركة يجب أن تصبح أصغر من أجل البقاء، وقد تخفض سقف مبيعاتها السنوية بمليون سيارة عن الهدف السابق، على أن تركز على الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين.