رنج روفر سبورت 2022 تظهر في تصميم تخيلي جديد

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد شركة لاندروفر لتطوير تشكيلة رنج روفر، حيث كشفت عن الجيل الثاني الحالي منذ عام 2014، لذا، فإن هذا هو الوقت المناسب لإطلاق جيل جديد للسيارة، ولكن كيف سيبدو الجيل الجديد من رنج روفر سبورت؟

في فبراير الماضي، قامت الشركة باختبار كل من رنج روفر الأساسية ورنج روفر سبورت الأصغر في مناسبات منفصلة، مما يوضح لنا التطور المبكر للموديلات الجديدة، وكانت تصميماتهم مخفية أسفل التمويهات، لذلك، نحن لسنا متأكدين تماماً من الاتجاه الذي تتجه إليه لاندروفر.

على الرغم من ذلك، فإننا لن نحتاج إلى الكثير من الجهد لمعرفة ما تريد لاندروفر فعله في تصميم سياراتها الجديدة، حيث تعطيها ديفندر الجديدة لمحة عن لغة التصميم الجديدة، وهو ما جعل المصمم نيكولاس كافيرو بتخيل ما قد تبدو عليه رنج روفر سبورت القادمة.

يجدر بالذكر أن هذا التصميم التخيلي هو دراسة تصميمية وليس مبنياً على اللقطات التجسسية، وكما ترون، تتناسب المصابيح الأمامية مع سيارة رنج روفر الرياضية مع الشبك المتشابك، وتضيف تفاصيل دقيقة على غطاء المحرك القليل من الرياضية.

لا تقوم لاندروفر بتطوير هذين الطرازين من تشكيلة رنج روفر فقط، فهذا الأسبوع، تم ظهرت ايفوك ذات قاعدة العجلات الطويلة أثناء اختبارها، مما يشير إلى طراز بثلاثة صفوف من المقاعد قريباً، ومع ذلك، تشير الاتجاهات الحالية إلى أن سيارة ايفوك ذات السبعة مقاعد القادمة ستصل في البداية إلى السوق الصيني والأسواق الآسيوية الأخرى أولاً.

في الختام، أما بالنسبة لرنج روفر ورنج روفر سبورت، فنتوقع أن تكشف لاندروفر عن كلا الطرازين بحلول العام المقبل كموديل 2022 ونتوقع المزيد من اللقطات التجسسية للنماذج الاولية أثناء اختبارها مع مرور الأشهر في التطوير.

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