جيب تعمل على تطوير رانجلر كهربائية بالكامل

الخليج ٣٦٥ نت – إذا كنت تفكر في سبب يجعل سيارات الطرق الوعرة الكهربائية غير ناجحة، فمن المحتمل أن المخاوف تنبع من قلق عدم كفاية النطاق الكهربي وسهولة إصلاح السيارة، أما إذا فكرت في سبب يجعلها ناجحة، فهو عزم الدوران الفوري وحصولها على عدد أقل من القطع الميكانيكية.

يرى رئيس تصميم شركة جيب، مارك ألين، جانباً مشرقاً لجيب رانجلر الكهربائية، حيث يقول أنها قد تكون أفضل من الموديل المعروض اليوم، خاصة مع القفزات التي حدثت في تطوير تقنيات البطاريات على مدى السنوات الـ 15 الماضية، كما يبدو المستقبل مشرقاً للسيارات الكهربائية بشكل عام.

أضاف ألين أنه إذا صنعوا سيارة كهربائية فستكون لديهم القدرة على التحكم في سرعة كل عجلة واتجاهها بشكل فردي، وهذه ثورة كبيرة خاصة في قطاع سيارات الطرق الوعرة، حيث يسمح ذلك للسيارة بالمناورة بشكل أفضل.

في الختام، يعتقد ألين أن محبي رانجلر سيعجبون بالنسخة الكهربائية بالكامل، ومن جانبنا، نعتقد أن قيادة سيارة توفر عزماً أكبر بكثير من السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي هي فرصة مثيرة.

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