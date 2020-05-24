كيا كادينزا 2023 الجيل القادم تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – التقطت العدسات التجسسية صوراً جديدة للجيل الثالث من كيا كادينزا 2023، حيث تحصل السيارة على مصابيح خلفية إنتاجية، ويأتي الشبك الأمامي الكبير أسفل المصابيح الأمامية مثل كيه 5، بنمط ماسي فاخر.

عندما رأينا أول لقطات تجسسية لهذه السيارة، رفضنا أن نصدق أن هذه السيارة جيلاً جديداً للسيدان متوسطة الحجم، لأننا نعتقد أنه من المبكر القيام بذلك، لكن يبدو أن كيا على عجلة من أمرها لاستبدال الجيل الحالي من كادينزا، ويحمل الجيل الثالث من السيدان الاسم الرمزي GL3، والسؤال الآن، ماذا يمكن أن يكون سبب هذه العجلة؟

يبدو أن هناك مشاكل داخلية، فمنذ أن أطلقت هيونداي جرانديور بتحديثات منتصف العمر التي كانت بمثابة تغييرات شاملة للموديل، انخفضت مبيعات كادينزا بشكل ملحوظ، حيث تم بيع 13,544 نسخة من جرانديور في مارس بالسوق المحلي، بينما باعت كيا 3,863 سيارة كادينزا فقط، ثم في أبريل تكرر الموقف، حيث تم بيع 11,566 سيارة جرانديور و3,379 سيارة كادينزا فقط.

يجدر بالذكر أن كادينزا حصلت على تحديثات منتصف العمر ناجحة العام الماضي، وتجاوزت مبيعات جرانديور، ولكن بعد الكشف عن جرانديور الجديدة، لم تتمكن من التفوق عليها في العام الماضي، وهو ما يدفع كيا للكشف عن الجيل الجديد.

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خضعت كيا كادينزا لتحديثات كبيرة في يونيو الماضي مع اطلاق كادينزا بريمير، حيث حصلت الأخيرة على تصميم راق ومواصفات رائعة مثل محرك بنزين 2.5 لتر، وترقيات عديدة أخرى، وفي نوفمبر الماضي، حصلت جرانديور أيضاً على تحديثات منتصف العمر، كما تم تطبيق المواصفات المتقدمة المطبقة على كادينزا بريمير على جرانديور، وهو ما أثر على مبيعات السيارة كما ذكرنا آنفاً.

المعتاد هو أن تكون دورة حياة موديلات كيا وهيونداي 5-6 سنوات، لكن تم اختصارها إلى 4-5 سنوات، وهو ما يظهر جلياً في الفترة الأخيرة، حيث كشفت هيونداي عن الجيل السابع من النترا 2020 بعد خمس سنوات فقط من إطلاق الجيل السادس في 2015، كما حصلت كيا كيه 5 على جيل جديد في العام الماضي بعد أربع سنوات فقط من إطلاق الجيل الثاني في عام 2015.