مجلس الوزراء: السماح بالدعاية على الحافلات وسيارات الأجرة والسيارات التجارية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على تعديل قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان وإلغاء الأمر السامي الصادر عام 1430هـ، والذي كان يمنع الدعاية والإعلان على سيارات الأجرة العامة والسيارات الأخرى، بحسب ما نشرته بجريدة “أم القرى”.

وفي التفاصيل، أصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن وإلغاء الأمر السامي الصادر عام 1430هـ، والذي كان يقضي بمنع الدعاية والإعلان على سيارات الأجرة العامة والسيارات الأخرى.

وجاءت التعديلات كالتالي:

Advertisements

تضمن القرار تعديل المادة الأولى الفقرة (4) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة عام 1412هـ، لتسمح بلوحات الدعاية على الحافلات وسيارات الأجرة العامة داخل حدود المدن لغير مالك السيارة أو صفة النقل، وقد أضيفت فقرة تحمل الرقم (11) ونصت على السماح بلوحات الدعاية على السيارات التجارية داخل حدود المدن لنفس مالك السيارة.