تطبيق منع تجول الكلي الكامل بالمملكة والخروج فقط للفئات المستثناة

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل المقدم “طلال الشلهوب” المتحدث الأمني لوزارة الداخلية مع سؤال لأحد المواطنين حول الخروج لقضاء الاحتياجات الضرورية خلال فترة منع التجول الكلي الحالية.

وجاء السؤال، كالتالي: “خلال منع التجول الكلي الذي سيطبّق ابتداء من يوم السبت هل يستطيع الفرد الخروج لقضاء الاحتياجات الضرورية ضمن حي السكن كالذهاب لمراكز التموين والصيدليات؟”.

وأوضح المقدم “طلال الشلهوب” أن قرار منع التجول بدأ بالفعل من يوم الجمعة الساعة 5 مساءاً ويستمر حتى نهاية اليوم الرابع من شوال، مؤكدا أنه منع تجول كلي كامل والخروج فقط للفئات المستثناة المعلن عنها، ويتم خدمة المواطن والمقيم عبر التطبيقات الخاصة بالصيدليات والتموين لدى التطبيقات المعتمدة من هيئة الاتصالات.

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وأضاف أنه لا يمكن الخروج إلا للحالة الصحية الضرورية القصوى، وذلك عبر منصة الأمن العام الخاصة بوزارة الداخلية وعبر تطبيق “اسعفني”، مؤكداً أن رجال الأمن يقدرون هذه الحالات عند الوقوف عليها ويقدمون المساعدة.

وإليك أبرز ماجاء في المؤتمر الصحفي اليومي حول فيروس كورونا المستجد للمتحدث الأمني لوزارة الداخلية بالأمس: