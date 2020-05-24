"الحاوي": شركات السيارات تسعى لتصريف المخزون.. وموديلات 2019 مازالت مطروحة

كتب: باسل الحلواني

قال شعبان الحاوي، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن غالبية الأنشطة الاقتصادية تأثرت بأزمة فيروس كوروناوفي مقدمتها قطاع السيارات، متوقعاً مزيد من الخسائر حال استمرار الجائحة بنفس معدلاتها الحالية.

أكد "الحاوي"، لـ"سيارات الوفد"، أن حالة الكساد التي يمر بها سوق السيارات، دفعت وكلاء السيارات

للإعلان عن خصومات على بعض الموديلات التي تشهد تكدساً كبيراً بالمخازن.

أضاف أن سوق السيارات مر بكبوات عديدة منذ العام الماضي، ومع بداية التحسن الملحوظ في المبيعات مطلع شهر مارس الماضي، جاءت أزمة "كوفيد-19"، لتصيبه بالشلل.

صرح بأنه رغم الركود، إلا نسبة المبيعات خلال الفترة الحالية أفضل نسبياً من الفترة التي شهدت تعليق العمل بإدارات المرور في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

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أوضح "الحاوي"، أن هناك مخزوناً كبيراً لدى الموزعين والتجار، لافتاً إلى أن طرازات 2019 مازالت متوافرة بكميات كبيرة.

أشار إلى أن جميع أسواق السيارات العالمية تمر بظروف استثنائية صعبة، خاصةً السوق الأوروبية التي تراجعت مبيعاتها بحوالي 85%.

شعبان الحاوي