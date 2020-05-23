أعلنت رسمياً اللجنة المنظمة لمعرض نيويورك الدولي للسيارات لعام 2020 الذي سبق تأجيله إلى أغسطس، إلغاؤه رسمياً في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا الحالية واستخدام مكان انعقاد المعرض كمستشفى ميداني.
كان من المقرر أن يجري المعرض، الذيكان موعد انعقاده الأصلي في أبريل والذي عادة ما يجري الكشف فيه عن سيارات جديدة، بمركز جافيتس للمؤتمرات. لكن المنظمين ب قالوا إن المركز يستخدم حاليا كمستشفى نشط وهو في وضع الاستعداد للمستقبل المنظور.
وستنعقد النسخة القادمة من معرض نيويورك للسيارات في الفترة من الثاني من أبريل2021 إلى الحادي عشر من نفس الشهر.
وجرى في العام الجاري إلغاء سلسلة من معارض السيارات، وفضل بعض صناع السيارات، مثل شركة تويوتا موتور، الكشف عن السيارات الجديدة في فعاليات افتراضية.
كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" يوجه ضربة جديدة لقطاع السيارات.. إلغاء معرض نيويورك الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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