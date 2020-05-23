كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر زيادة أسعار "شيفروليه كابتفيا" 10 الآف جنيه بعد أسبوعين من طرحها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة المنصور الوكيل الحصري لعلامات شيفرولية الأمريكية وإم جي الصينية وأوبل الألمانية في السوق المصري، عن زيادة أسعار سيارتها المنضمة حديثا لعلامة شيفروليه في مصر "كابتيفا" الرياضية متعددة الاستخدامات بقيمة 10 الآف جنيه.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن "شيفروليه"، جاءت الفئة الأولى القياسية من كابتيفا موديل 2020 بسعر 320.000 جنيه مقارنة بـ 310.000 جنيه بتخفيض قيمته 10 الآف جنيه.

وجاءت الفئة الثانية بسعر 345.000 جنيه مقارنة بـ 340.000 جنيه فى السابق بتخفيض قيمته 5 الآف جنيه

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بينما استقرت أسعار الفئة الثالثة والأعلى تجهيزاً المزودة بخمس مقاعد عند 359.990 جنيه، واستقرت أيضا أسعار فئة السبع مقاعد عند 379.990 جنيه ألف.

تتميز السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2020 بأداء قوي وتصميم عصري وتضم أحدث تكنولوجيا القيادة الذكية والأمان ضمن فئتها فهي مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 148 حصان وعزم 255 نيوتن متر وهوالمحرك الإقتصادي لإستهلاك الوقود بمعدل 8.4 لتر لكل 100 كم مع ناقل حركة CVT وعجلة قيادة تعمل بالكهرباء وتتوفر بثلاث فئات هي LS, LT, Premier.

كما تتميز "كابتفيا" باتساع وإنسيابية صالونها الداخلي ذو الخمس مقاعد المريحة فيما تتوفر بسبع مقاعد (صف ثالث) بفئة Premier وهي الأنسب للعائلات الكبيرة عدداً والسيارة فئة LT وPremier مزودتان بعجلة قيادة متعددة الأغراض ومقاعد جلدية ومثبت سرعة مع فتحة سقف كهربائية ومقابض من الكروم بالإضافة لنظام تشغيل وإيقاف السيارة بدون مفتاح وتكييف هواء ديجيتال.

وجميع الفئات مزودة بأعلى أنظمة الأمان من وسائد هوائية وبالإضافة إليHBA, EBD, ESC, ABS ونظام المساعدة بالمرتفعات Hill Start Assist، فضلاً عن كاميرا خلفية.