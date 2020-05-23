بعد 112 عاماً: هرتز لتأجير السيارات تعلن إفلاسها!

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة تأجير السيارات، هرتز، طلباً للحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة بعد أن تسبب انتشار فيروس كورونا إلى هبوط أعمالها، وقالت الشركة التي تكسب الكثير من دخلها من تأجير السيارات في المطارات، إنها تأثرت بشدة من الانكماش الحاد لحركة الطيران العالمي، وستستمر في العمل على هيكلة ديونها.

لن تتأثر عمليات هرتز الدولية في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وكذلك في الولايات المتحدة، والجدير بالذكر أن الشركة بدأت العمل منذ قرن في شيكاغو مع اثنتي عشرة سيارة فورد Model T، وقامت الشركة بتسريح 20,000 موظف أي حوالي نصف القوى العاملة العالمية لديها بسبب تأثيرات انتشار فيروس كورونا.

يذكر أنه قبل تفشي الوباء، كانت الشركة قد حصلت على مليارات الدولارات من الديون، كما تشهد أعمال الشركة انخفاضاً بسبب ارتفاع شعبية تطبيقات الركوب التي أدت إلى انخفاض الطلب على تأجير السيارات، وقالت هرتز يوم الجمعة أن أثر كوفيد 19 على السفر كان مفاجئاً ومثيراً، مما تسبب في انخفاض إيرادات الشركة وحجوزاتها المستقبلية بشدة.

في الختام، قالت الشركة أنها اتخذت إجراءات فورية لإعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين والعملاء، والقضاء على الإنفاق غير الضروري والحفاظ على السيولة، وحتى الآن، لا نعلم يقيناً ما إذا كان السوق سيتعافى ومتى سيتم ذلك.

Advertisements