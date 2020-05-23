جيلي تسعى لتعميق التعاون مع مرسيدس

الخليج ٣٦٥ نت – 2020 هو عام هام لـ جيلي، حيث تخطط للكشف عن العديد من المنتجات والخدمات الجديدة لأسواقها حول العالم، ووفقاً لرئيس الشركة، لي شوفو الذي تحدث لرويترز، تخطط شركة صناعة السيارات الصينية إطلاق علامتها التجارية Lynk & Co في أوروبا هذا العام أيضًا، والجدير بالذكر أن جيلي تمتلك حصة 9.69% في دايملر منذ 2018، كما شكلت الشركتان مشروعاً مشتركاً بنسبة 50:50 في الصين لبناء الجيل التالي من طرازات سمارت الكهربائية تحت اسم “سمارت اوتوموبيل”.

تجعل الحصة التي تقترب من 10% جيلي أكبر مساهم في داميلر، يليها صندوق الكويت للادخار بنسبة 6.8% ومجموعة بايك الصينية بنسبة 5%، وفي شهر يناير، أشارت التقارير إلى أن دايملر وفولفو المملوكة لـ جيلي، كانتا تجريان محادثات حول دمج قواهما لتطوير محركات الاحتراق الداخلي لأسباب تتعلق بخفض التكاليف.

يذكر أن دايملر وفولفو تشتركان في مشروع لتطوير وإنتاج خلايا الوقود الهيدروجينية في قطاع الشاحنات، بهدف إطلاق أول شاحنة وحافلة تعمل بالوقود الهيدروجيني بعد عام 2025، وتمتلك جيلي مجموعة واسعة من العلامات التجارية التي تشمل فولفو وLynk & Co ولوتس ولندن للسيارات الكهربائية وبروتون وبولستار، بالإضافة إلى حصتها في دايملر

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في الختام، أضاف رئيس الشركة أن السوق الصيني عاد إلى طبيعته، مؤكداً أن الانقطاع المرتبط بالوباء في سلسلة توريد السيارات حول العالم مؤقت ويمكن السيطرة عليه.