بي ام دبليو الفئة السادسة GT 2021 تستعد لتدشينها الرسمي

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد بي ام دبليو للكشف عن الفئة السادسة GT 2021 المحدثة، حيث تم رصد نموذج أولي مؤخراً أثناء اختباره بتمويه خفيف، والسؤال الآن، ما الجديد؟

مثل G30 الفئة الخامسة LCI، فإن الفئة السادسة GT ستحصل أيضاً على مصابيح أمامية جديدة، ومصابيح نهارية أكثر حداثة، في حين أن الشبك الأمامي أكبر من ذي قبل، ولكن ليس كبيراً للغاية.

في الخلف، احتفظت السيارة بمصابيحها الخلفية القديمة، ونحن في الواقع فضوليين حول ما ستكون عليه الرسومات الجديدة للمصابيح الخلفية، لأنها تبدو حادة جداً، هل يمكن أن تصبح على شكل عصا الهوكي المقلوبة، سنعلم ذلك يوم الأربعاء المقبل.

في الداخل، نتوقع أن تحصل السيارة على شاشة نظام ترفيهي أكبر، وبعض القطع الجديدة، وربما أجهزة قياس رقمية حديثة، أما بالنسبة للمحرك، فنعتقد أن يحصل على بعض التحسينات، مثل تقنية هجينة خفيفة، وإضافة بطارية ثانية ومولد بدء 48 فولت.

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في الختام، سيتم الكشف عن كل من الفئة السادسة GT والفئة الخامسة المحسنة الأسبوع المقبل، 27 مايو تحديداً في حدث بكوريا.