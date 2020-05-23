إعصار كورونا يواصل ضرب المعارض.. إلغاء "نيويورك الدولي للسيارات"

أعلن منظمون، الجمعة، إلغاء معرض نيويورك للسيارات لعام 2020 الذي سبق تأجيله إلى أغسطس/ آب المقبل، عازين ذلك إلى جائحة فيروس كورونا الحالية واستخدام مكان انعقاد المعرض كمستشفى ميداني.

كان من المقرر أن يجري المعرض، الذي كان موعد انعقاده الأصلي في أبريل/نيسان الماضي والذي عادة ما يجري الكشف فيه عن سيارات جديدة، بمركز جافيتس للمؤتمرات.

لكن المنظمين قالوا إن المركز يستخدم حاليا كمستشفى نشط وهو في وضع الاستعداد للمستقبل المنظور.

وستعقد النسخة القادمة من معرض نيويورك للسيارات في الفترة من 2 إلى 11 من أبريل/نيسان 2021.

وجرى في العام الجاري إلغاء سلسلة من معارض السيارات، وفضل بعض صناع السيارات، مثل شركة تويوتا موتور، الكشف عن السيارات الجديدة في فعاليات افتراضية.

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وألغيت تجمعات كبيرة في نيويورك بما في ذلك عروض برودواي.

وأعلنت اللجنة المسؤولة عن تنظيم فعاليات معرض "بيبل بيتش" الدولي للسيارات، في 24 أبريل/نيسان الماضي، إلغاء فعاليات المعرض لهذا العام بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

كما انضم في نهاية مارس/ آذار الماضي، معرض باريس للسيارات لقائمة الفعاليات الدولية بعالم صناعة السيارات التي تضررت بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم.

وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات أن المعرض الدولي المقرر إقامته في الفترة بين 1 و11 من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تقرر إلغاؤه رسميا.

كما ألغى المنظمون معرض ديترويت للسيارات بسبب تفشي وباء كورونا، بعدما تم إلغاء معرض جنيف للسيارات في شهر فبراير/ شباط الماضي.