الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/5/23 04:59 ص بتوقيت أبوظبي
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إنها لم تسجيل أي إصابة جديدة أو حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الأولى منذ انتشار الوباء في مدينة ووهان نهاية العام الماضي.
وأمس الجمعة، أعلنت الصين هزيمة فيروس كورونا المستجد، حيث قال رئيس الحكومة الصينية لي كي تشيانغ، خلال افتتاح المجلس الوطني لنواب الشعب، إن بلاده حققت "إنجازات استراتيجية كبيرة".
وأضاف "في الوقت الحالي، لم ينته الوباء بعد"، مشددا على "المهمة الهائلة" التي لا يزال يتعين إنجازها في مواجهة العواقب الاقتصادية للفيروس.
وقال لأعضاء البرلمان "يجب أن نضاعف جهودنا لتقليل الخسائر"، مؤكدا أن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تعلن عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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