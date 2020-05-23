موجز العين للسيارات.. "ماسك" يواصل مفاجآته والدعاية السوداء لفولكسفاجن

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تنازلت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية عن دعوى كانت رفعتها ضد القيود التي فرضت بسبب أزمة كورونا بمقر مصنعها الرئيسي في كاليفورنيا.

أثار إعلان جديد لشركة فولكسفاجن الألمانية للسيارات، سخطا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حمل العديد من الإيحاءات العنصرية ضد ذوي البشرة السمراء، كما فتح سجلا وصف بالأسود لدعاياتها السابقة والتي تضمنت ازدراء النساء وافتخار بالحقبة النازية.

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بعد أن أصبحت السيارات الكهربائية، ذات شعبية جارفة لا تضاهى بالعديد من الأسواق، جمع موقع مجلة "كار مجازين" البريطانية، قائمة لأرخص 5 سيارات كهربائية مطروحة للبيع حاليا خلال عام 2020.



على الرغم من أنه لم يسبق طرحها للبيع مطلقا في أي من الأسواق الأوروبية أو الولايات المتحدة، فإن شهرة السيارات الصينية المقلدة وصلت لجميع أنحاء العالم لما تتمتع به من إتقان في إخراج التصميم الخارجي للسيارات المستوحاة منها بخلاف قوة محركاتها المتواضعة.

تسعى العديد من شركات السيارات للحاق بمنافسيها مصنعي السيارات القوية، عبر المميزات التقنية والتركيز على التكونولجيا، ولكن تبقى الهيمنة دائما والشهرة الواسعة في عالم السيارات من نصيب الأقوى.

لم تسهم الطاقة الكهربائية في تعزيز صناعات الطاقة النقية بعالم السيارات فقط، ولكنها فتحت آفاقا لم يصل إليها أحد من قبل، عبر تكنولوجيا المحركات الهجينة خارقة السرعة، التي فتحت أبعادا جديدة في صناعة السيارات الرياضية فائقة السرعة.

