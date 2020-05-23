الولايات المتحدة تعتزم إعفاء الرياضيين الدوليين من إجراءات حظر دخول أراضيها بسبب فيروس كورونا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 السبت 2020/5/23 05:39 ص بتوقيت أبوظبي السبت 2020/5/23 05:39 ص بتوقيت أبوظبي

الولايات المتحدة تعتزم إعفاء الرياضيين الدوليين من إجراءات حظر الدخول إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا

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