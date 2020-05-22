مقتل قياديين اثنين بتنظيم داعش في غارة مشتركة للتحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية المزيد

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، الجمعة، مقتل قياديين اثنين من التنظيم الإرهابي إثر عملية مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في دير الزور شرقي سوريا.



وأصدر التحالف بيان، جاء فيه :" داهمت قوات سوريا الديمقراطية بالتعاون مع التحالف موقعاُ لداعش في محافظة دير الزور، وقتل خلال العملية اثنان من قادة داعش، هما أحمد عيسى إسماعيل الزاوي، وأحمد عبد محمد حسن الجغيفي.

واضاف البيان أن "قوات سوريا الديمقراطية أكدت مقتل الزاوي الملقب (أبو علي البغدادي) الذي كان يشغل منصب والي شمال بغداد، والمسؤول عن نشر وتبليغ التوجيهات الإرهابية.

وأحمد الجغيفي الملقب (أبو عمار) المسؤول عن نقل وتأمين الأسلحة والعبوات الناسفة، والافراد في العراق وسوريا، بعملية عسكرية بالتعاون مع التحالف الدولي".