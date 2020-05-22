الخليج 365السبت 2020/5/23 12:23 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، الجمعة، مقتل قياديين اثنين من التنظيم الإرهابي إثر عملية مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في دير الزور شرقي سوريا.
وأصدر التحالف بيان، جاء فيه :" داهمت قوات سوريا الديمقراطية بالتعاون مع التحالف موقعاُ لداعش في محافظة دير الزور، وقتل خلال العملية اثنان من قادة داعش، هما أحمد عيسى إسماعيل الزاوي، وأحمد عبد محمد حسن الجغيفي.
واضاف البيان أن "قوات سوريا الديمقراطية أكدت مقتل الزاوي الملقب (أبو علي البغدادي) الذي كان يشغل منصب والي شمال بغداد، والمسؤول عن نشر وتبليغ التوجيهات الإرهابية.
وأحمد الجغيفي الملقب (أبو عمار) المسؤول عن نقل وتأمين الأسلحة والعبوات الناسفة، والافراد في العراق وسوريا، بعملية عسكرية بالتعاون مع التحالف الدولي".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل قياديين اثنين بتنظيم داعش في غارة مشتركة للتحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.