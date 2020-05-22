خروج أول رنج روفر من المصنع بعد إعادة افتتاحه “صور”

الخليج ٣٦٥ نت – خرجت أول رنج روفر من مصنع Solihull البريطاني بعد إعادة افتتاحه بعد عدة أسابيع من تعطل الإنتاج بسبب وباء الكورونا.

للعودة للعمل بشكل طبيعي، طبقت الشركة إجراءات احترازية صارمة لضمان ابتعاد العمال عن بعضهم لمترين على الأقل أثناء العمل ولمراقبة صحتهم ودرجات الحرارة بشكل يومي عبر الكاميرات الحرارية.

كما ستوفر الشركة لهم معدات حماية مثل القفازات والكمامات، مع إطلاق برنامج تعقيمي دوري للمصنع وجميع سطوحه، وغيرها من الإجراءات للسماح بعودة تدريجية لمستويات الإنتاج السابقة.

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