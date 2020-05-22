الخليج ٣٦٥ نت – خرجت أول رنج روفر من مصنع Solihull البريطاني بعد إعادة افتتاحه بعد عدة أسابيع من تعطل الإنتاج بسبب وباء الكورونا.
للعودة للعمل بشكل طبيعي، طبقت الشركة إجراءات احترازية صارمة لضمان ابتعاد العمال عن بعضهم لمترين على الأقل أثناء العمل ولمراقبة صحتهم ودرجات الحرارة بشكل يومي عبر الكاميرات الحرارية.
كما ستوفر الشركة لهم معدات حماية مثل القفازات والكمامات، مع إطلاق برنامج تعقيمي دوري للمصنع وجميع سطوحه، وغيرها من الإجراءات للسماح بعودة تدريجية لمستويات الإنتاج السابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر خروج أول رنج روفر من المصنع بعد إعادة افتتاحه “صور” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.