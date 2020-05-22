كريم حبيب رئيس تصميم كيا يكشف تفاصيل ستينجر 2021 فيس ليفت

الخليج ٣٦٥ نت – كيا تطور حالياً فيس ليفت لستينجر، وقد كشف كريم حبيب رئيس تصميم الشركة عن بعض تفاصيله في مقابلة مع توب جير، حيث صرح أن الموديل “قادم قريباً جداً”، بتحديثات مختلفة “لتقوية بعض المناحي” وتقديم تصميم أكثر رياضية.

بناء على كلام حبيب، من المتوقع استلام ستينجر فيس ليفت لمصابيح جديدة “بأفضل التقنيات”، مع العلم بأن ستينجر الحالية تقدم بالفعل مصابيح LED أمامية وخلفية ونهارية.. وبناء على الصور التجسسية الأخيرة، ستحصل السيارة على تحديثات في تصميم المصدات والجنوط.

كما قد تحصل ستينجر على لوحة عدادات رقمية جديدة ونظام معلومات ترفيهي محدث، وقد تحصل السيارة على محرك تيربو 4 سلندر جديد سعة 2.5 لتر بقوة 290 حصان وعزم 420 نيوتن.متر، وهو نفس المحرك الذي سنراه في هيونداي سوناتا N-Line الرياضية.

وقد أشار حبيب إلى ستينجر قد تتطور مع تتوجه التقنيات للمجال الكهربائي ومع تغير أذواق السوق تجاه هذه النوعية من السيارات، ولكنه أكد في النهاية أن كيا “بحاجة إلى سيارة رياضية وجذابة بسعر معقول في مجالها”.

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