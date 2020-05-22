مجسم مصغر لرولزرويس كولينان غالباًَ أغلى من سيارات حقيقية

الخليج ٣٦٥ نت – رولزرويس كولينان هي أول SUV فاخرة على الإطلاق من العلامة البريطانية الفاخرة، والتي ساعدتها على تحقيق مبيعات قياسية العام الماضي، والآن بإمكان العملاء شراء مجسم مصغر للـ SUV، قياس 1:8 مقارنة بالموديل الأصلي.

المجسم نقل كل تفاصيل كولينان الأصلية بدقة مدهشة بفضل استخدام 1000 مكون، كما يستغرق صنع المجسم الواحد 450 ساعة، أي أكثر من نصف وقت صنع كولينان كاملة الحجم.

ويتم طلاء هذه المجسمات باليد بنفس ألوان كولينان الأصلية، مع إمكانية اختيار 40,000 طبقة لونية مختلفة أو طلب طبقة مختلفة تماماً حسب رغبة العميل، كما يحتوي المجسم على نسخة مصغرة دقيقة لمحرك V12 تيربو مزدوج سعة 6.75 لتر، مع إمكانية التحكم في المصابيح الخارجية للمجسم عبر ريموت كونترول.

رولزرويس لم تكشف عن الأسعار بعد ولكنها ستكون أغلى من سيارتك الحالية في الغالب وحصرية للغاية لعملاء العلامة.

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