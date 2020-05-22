الطريق الصحيحة لاصطحاب الحيوانات الأليفة بسيارتك

الخليج ٣٦٥ نت – كثير من أصحاب السيارات الذين اعتادوا على اصطحاب حيواناتهم الأليفة في سياراتهم لا يعرفون القواعد الخاصة باصطحاب أو نقل الحيوانات الأليفة داخل السيارات الخاصة، وهو ما يشكل خطورة عليهم.
ولقد قدم نادي السيارات “أوروبا” نصائح هامة لقائدي السيارات في كيفية نقل حيواناتهم الأليفة بأمان كامل في السيارة، وذلك من خلال وضعهم داخل صندوق النقل المخصص لهذا الغرض.
وأشار خبراء النادي إلى أن الصناديق الصغيرة يمكن وضعها في موضع الأقدام بمقعد الراكب الأمامي، على أن تكون بشكل عرضي مع اتجاه السير.
أما الصناديق الكبيرة فإنه يفضل وضعها في المقعد الخلفي أو في حيز الأمتعة حتى يتم تأمينها بشكل كامل، مع توفير تهوية جيدة للحيوان وسلامة عملية النقل.
وشدد الخبراء على ضرورة تأمين الصناديق الموجودة في حيز الأمتعة بالأحزمة والشبكة الفاصلة، وذلك من خلال ربطهما بأحزمة أمان خاصة بصناديق الحيوانات، كما يوجد مقاعد أمان يمكن تثبيتها بحوامل Isofix أو بأحزمة أمان على غرار مقاعد الأطفال.
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