سيارة بول ووكر “بي ام دبليو M3 1991” معروضة للبيع بهذا السعر

الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك بي ام دبليو M3 E30 شعبية كبيرة لدى محبي طرازات الشركة البافارية في جميع أنحاء العالم، بفضل سرعتها وحسن مظهرها، وهذا هو كل ما تحتاجه السيارات الرياضية، وE30 التي نتحدث عنها اليوم خاصة بعض الشيء، فقط كانت مملوكة سابقاً للممثل المتوفي بول ووكر وكانت جزء من تشكيلة سياراته.

تتميز السيارة بطلائها الأصلي ومقصورة ناصعة والعديد من الترقيات المميزة، وهو أمر ليس بغريب لأن السيارة لم تقطع سوى 21,300 كم منذ شراؤها، ويقول إعلان البيع أنها تمتلك مصابيح بي ام دبليو هيلا الأصلية للنسخة الأوروبية من السيارة، وهناك أيضاً جنوط 16×7.5 ايفو ولكن القياسية مقاس 15 بوصة، بالإضافة إلى أن المصابيح الأمامية القياسية لا تزال متاحة بشكل اختياري إذا أراد المشتري ذلك.

يجدر بالذكر أننا رأينا الكثير من سيارات M3 تُعرض للبيع خاصة من جيل E30، ولكن يمكن أن تكون هذه السيارة هي الأفضل على الإطلاق، حيث تبدو السيارة كأنها جديدة تماماً، بالإضافة إلى أنها كانت مملوكة لبول ووكر المحبوب من قبل عاشقي السيارات.

في الختام، لم نتوقع أن تكون هذه السيارة رخيصة، حيث يريد البائع 149,980 دولار (562,400 ريال)، ونحن نعتقد أنه سعر جيد، كما يمكنكم الفصال لتوفير بضعة آلاف، إلا أننا لا نتوقع أن يصبح سعرها النهائي أقل من 145,000 دولار (543,750 ريال).

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