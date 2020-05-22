كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على أسعار ومواصفات "نيسان صني" موديل 2020 في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت أسعار السيارة نيسان صني سيدان العائلية المدمجة موديل 2020، عند معدلاتها في مايو الجاري دون تغيير عن الأشهر الماضية.

وتعد نيسان صني المجمعة محليًا واحدة من أكثر السيارات انتشارًا ومبيعًا في مصر خلال الثلاث سنوات الماضية، كما استطاعت خلال الربع الأول من العام الجاري أن تحتل المركز الثاني بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا بعدما وصل مجمل مبيعاتها إلى 2.922 وحدة.

وتفرض شركة نيسان إيجيبت منذ مطلع العام الجاري تخفيضات بقيمة 12.000 جنيه على جميع فئات صني.

ومؤخرًا، أعلنت الشركة اليابانية عن انضمام نسخة جديدة إلى عائلة صني مزودة بناقل حركة يدوي، ذلك بهدف جذب مزيد من المستهلكين خاصة أن هذه النسخة باتت الأرخص بين فئات صني المختلفة.

تعتمد صني، على محرك مكون من 4 أسطوانات سعة سعة 1.5 لتر بقوة 108 حصان، وعزم أقصي 134 نيوتن متر، ويرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي من 5 سرعات والثاني أوتوماتيك من 4 سرعات.

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وتتمكن السيارة من الانطلاق بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، وتصل إلي سرعة قصوى 178 كيلومترا في الساعة.

وتقف "صني" على عجلات رياضية ومعدنية قياس 15 بوصة، وتصل مساحة تخزينها الخلفية -الشنطة- إلى 490 لترًا.

وزودت السيارة بعدد من وسائل الحماية، أبرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل مانعة للانغلاق- ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل- EBD.

وعن أسعارها المخفضة فتبدأ من 179.900 جنيه بدلًا من 191.900 جنيه للنسخة المانيوال، والفئة الأولى أوتوماتيك تباع بـ199.000 جنيه بدلًا من 211.000 جنيه.

أما الفئة الثانية فيبلغ سعرها الرسمي في مايو 210.000 جنيه بدلًا من 222.000 جنيه، والفئة الثالثة كاملة التجهيزات تباع بـ221.000 جينه بدلًا من 233.000 جنيه.​